В Беларуси одобрили препарат BIOCAD для терапии артрита и восстановления после COVID-19

Минздрав Беларуси одобрил применение препарата «Илсира» (левилимаб) для терапии ревматоидного артрита и синдрома высвобождения цитокинов при тяжелом течении COVID-19 производства BIOCAD. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Изначально российская биотехнологическая компания BIOCAD разрабатывала левилимаб для терапии ревматоидного артрита, но из-за способности ингибиторов ИЛ-6р купировать цитокиновый шторм, который возникает при коронавирусе, были проведены клинические исследования эффективности и безопасности для расширения показаний.

«В результате в июне 2020 года левилимаб стал первым препаратом класса ингибиторов ИЛ-6р, зарегистрированным в России для лечения осложненного течения коронавирусной инфекции», – рассказали в пресс-службе.

В программу клинической разработки было инвестировано около 300 миллионов рублей. Препарат появился спустя десять лет после того, как возникла идея его создания.

В фармацевтической компании отметили, что благодаря регистрации левилимаба в Беларуси пациенты с коронавирусной инфекцией получат доступ к упреждающей терапии жизнеугрожающих состояний. Кроме того, будет обеспечен доступ пациентов с подтвержденным диагнозом ревматоидного артрита к генно-инженерной биологической терапии. При своевременном назначении она призвана приостановить прогрессирование ревматоидного артрита и избежать инвалидизации.

Зарегистрировать левилимаб также планируется в Казахстане, подано соответствующее заявление.

gxpnews