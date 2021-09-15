Минздрав РФ одобрил препарат сатрализумаб компании «Рош»

Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило лекарственный препарат сатрализумаб (торговое наименование – «ЭНСПРИНГ»). Это первый и единственный препарат для подкожного введения, его можно применять в домашних условиях для терапии заболеваний спектра оптиконевромиелита (ЗСОНМ). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Рош».

Сатрализумаб в первую очередь создавался для взрослых пациентов и подростков от 12 лет с ЗСОНМ. Его механизм действия реализуется посредством связывания и блокирования рецептора IL-6. Лекарство разработала компания «Чугай» (входит в группу компаний «Рош»), используя новую технологию рециркулирующих моноклональных антител. Если сравнить с обычными моноклональными антителами, то технология рециркулирующих антител позволяет лекарству оставаться в кровотоке более длительный период времени и многократно связываться со своей мишенью (рецептором IL-6), максимально поддерживая подавление IL-6 при таком хроническом заболевании, как ЗСОНМ. Препарат вводится подкожно один раз в четыре недели, и пациент может сам проводить инъекции в амбулаторных условиях.

Сатрализумаб сейчас одобрен в 56 странах, в том числе в ЕС, Канаде, Японии, Китае и США. По программе дорегистрационного доступа необходимой терапией были обеспечены пациенты с заболеваниями спектра оптиконевромиелита из всех федеральных округов РФ.

gxpnews