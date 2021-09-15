РФПИ сообщил о регистрации «Спутник Лайт» в Иране Четвертый пациент умер в ходе испытаний генной терапии Astellas » Каграманян стал действительным государственным советником I класса Президент присвоил классные чины федеральным государственным гражданским служащим. В частности, директору Департамента здравоохранения аппарата правительства Игорю Каграманяну присвоен чин действительного государственного советника I класса. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы. Так, директор Департамента здравоохранения аппарата правительства Игорь Каграманян стал действительным государственным советником I класса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Медицинский вестник». Зам. министра здравоохранения Татьяна Семенова получила чин действительного государственного советника II класса. Заместители директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Дмитрий Батурин и Валерия Гульшина, директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава Евгений Котов стали действительными государственными советниками III класса. Игоря Каграманяна назначили директором Департамента здравоохранения правительства в январе 2021 года. Эта должность освободилась в ходе изменений в структуре аппарата кабмина.

Фото: special.council.gov.ru pharmvestnik