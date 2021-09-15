Президент присвоил классные чины федеральным государственным гражданским служащим. В частности, директору Департамента здравоохранения аппарата правительства Игорю Каграманяну присвоен чин действительного государственного советника I класса.
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении классных чинов государственной гражданской службы. Так, директор Департамента здравоохранения аппарата правительства Игорь Каграманян стал действительным государственным советником I класса. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет «Медицинский вестник».
Зам. министра здравоохранения Татьяна Семенова получила чин действительного государственного советника II класса. Заместители директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Дмитрий Батурин и Валерия Гульшина, директор Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава Евгений Котов стали действительными государственными советниками III класса.
Игоря Каграманяна назначили директором Департамента здравоохранения правительства в январе 2021 года. Эта должность освободилась в ходе изменений в структуре аппарата кабмина.
Фото: special.council.gov.ru