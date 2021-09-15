РФПИ сообщил о регистрации «Спутник Лайт» в Иране

РФПИ сообщил об одобрении вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» в Иране. Вакцину «Спутник V» эта страна одобрила в числе первых — в январе 2021 года.

Министерство здравоохранения Исламской Республики Иран одобрило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Иран стал четырнадцатой страной, одобрившей однокомпонентный препарат. Вакцину «Спутник V» эта страна одобрила в числе первых в январе 2021 года.

Тегеран также одобрил для вакцинации препараты Sinopharm, Bharat Biotech, AstraZeneca и местный препарат COV Iran Barakat.

Переговоры о производстве российской вакцины против COVID-19 в Иране велись еще в сентябре 2020 года. После одобрения «Спутника V» глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил , что фонд рассматривает возможность локализации производства вакцины в этой стране.

В сентябре «Спутник Лайт» был одобрен также в Армении.

Фото: РФПИ

Ринат Васбеев

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