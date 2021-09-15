«Сантэнс» примет участие в конференции АГАС на Байкале

С 22 по 24 сентября при поддержке ГК «Сантэнс» и брендов Santens Fullfilment, PharmaSpace и Sooplata в Иркутске на берегу озера Байкал состоится конференция Ассоциации государственных аптечных сетей (АГАС).

На протяжении трех дней руководители и представители фармаций и аптечных складов со всех регионов России, включая членов АГАС, представители органов здравоохранения и администрации Иркутской области, а также представители российских и зарубежных фармацевтических компаний обсудят роль государственных фармацевтических предприятий в лекарственном обеспечении страны в период пандемии.

Всего в конференции АГАС примут участие около 70 человек. Конференция пройдет в два этапа: 23 сентября пленарное заседание и дискуссия в конференц-зале ГБУЗ «Иркутская государственная областная детская клиническая больница» на бульваре Гагарина города Иркутска, а 24 сентября работа продолжится в рамках дискуссионных панелей фармацевтических ретейлеров, дистрибьюторов и производителей на берегу озера Байкал в бизнес-центре поселка Листвянка.

Модератором обоих дней конференции приглашен директор ГК «Сантэнс» по коммуникациям с государственными организациями и связям с профессиональной общественностью Герман Иноземцев. Среди выступающих будут исполнительный директор АГАС Григорий Бирюков, представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, руководители здравоохранения и фармации нескольких регионов.

«Муниципальные и государственные аптечные сети представляют из себя довольно значимое и активное действующее лицо системы лекарственного обеспечения, — отметил Герман Иноземцев. Во многих вопросах они являются эффективным и уникальным инструментом быстрой доставки ЛС в аптечки нашего населения. Особенно велика их роль в обеспечении льготных категорий граждан, а также сильнодействующих препаратов особого контроля применения и отпуска».

Информация от компании

Группа компаний «Сантэнс» — информационно-логистический оператор на российском фармацевтическом рынке, более 20 лет оказывающий услуги по таможенному оформлению, логистике, а с 2020 года и по маркировке, стикеровке и сопровождению в СМДЛП отечественных и импортируемых лекарственных препаратов на территории России. Также клиентам и партнерам группы компаний стали доступны инструменты сопровождения в СМДЛП «CT&T» и инструменты прямых поаптечных поставок Fullfilment/«Моноканал» напрямую от ГК «Сантэнс»

АГАС — Ассоциация государственных аптечных сетей — насчитывает 36 фармпредприятий с государственным участием, которые обеспечивают работу 2343 аптечных учреждений в 33 регионах Российской Федерации и представляет интересы и правовую защиту ГУП. Миссия АГАС состоит в разработке единого государственного подхода и стандартов к лекарственному обеспечению граждан России в целях охраны и поддержания здоровья населения.

Материал партнера: «Сантэнс»

pharmvestnik