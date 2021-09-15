Компания Renewal запустила производство мягких лекарственных форм

Фармкомпания Renewal запустила непрерывное полномасштабное производство мягких лекарственных форм (мази, гели, линименты). Как сообщили в компании, ассортимент продукции, которая выпускается на новых производственных участках, включает популярные лекарственные препараты: ацикловир, тетрациклин, троксерутин, декспантенол и многие другие.

Производственный корпус расположен в Новосибирской области — в р.п. Сузун, где также выпускаются антисептические растворы, порошки и настойки. В перспективе в компании рассчитывают на долю до 15% рынка мягких лекарственных форм в РФ.

Общие инвестиции в создание и развитие нового вида производства составили порядка 400 млн рублей. Производственная мощность нового корпуса составляет более 18 млн упаковок в год.

«Под торговой маркой Renewal на фармацевтическом рынке РФ представлено уже более 150 лекарственных препаратов, доступных для населения практически в каждой аптеке страны, — сообщил исполнительный директор Renewal Владимир Гречкин. — Внедряя новые продукты, мы стремимся учесть все требования потребителей и пациентов, в том числе разнообразие лекарственных форм. Развитие производства ведется не только в количественном, но и в качественном отношении. На данный момент на производственных площадках Renewal производится более 20 различных лекарственных форм и ассортимент продолжает расширяться не только внутри них, но и за счет новых видов производств.

«Одной из категорий, в которую Renewal заходит в 2021 году, является комплекс мягких лекарственных форм (мази, гели, линименты, крема), — рассказал директор по маркетингу и рекламе Renewal Денис Лубов. — Согласно сложившейся практике работы Renewal на фармацевтическом рынке, мы рассчитываем получить значительную рыночную долю уже в первый год запуска продукции, а в среднесрочной перспективе компания ожидает занять до 15% рынка».

Новое высокотехнологичное производство занимает площадь в 2800 м2, оно максимально автоматизировано и включает в себя 5 линий по производству гормональных, растительных, биологических, стерильных и других препаратов. Здесь будут выпускать дополнительно более 20 наименований мягких лекарственных форм, в том числе метилуроцил, синафлан, гепариновую мазь, ацикловир, тетрациклин, троксерутин, декспантенол и другие.

В ближайших планах компании организация выпуска еще одной разновидности мягких лекарственных форм — суппозиториев. В перспективе, в 2022 году планируется наладить производство данного типа продукции, что может обеспечить производителю самый широкий ассортимент лекарственной продукции на фармацевтическом рынке РФ.

Материал партнера: Renewal

pharmvestnik