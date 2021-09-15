Не работающую с учетными препаратами аптеку оштрафовали за отсутствие журнала ПКУ

Суд признал необходимость наличия в аптеке журналов предметно-количественного учета лекарств даже, если аптека с такими препаратами не работает. Пробел нормативного регулирования не спас аптеку от штрафа.

Арбитражный суд города Москвы оштрафовал аптечный пункт на 100 тыс. руб. за грубые нарушения лицензионных требований. Сотрудники полиции при проверке фарморганизации не нашли журналы предметно-количественного учета лекарств.

В аптечном пункте не было не только журналов, но и самих лекарственных препаратов, подлежащих специальному учету.

При этом основной нормативный акт, упорядочивающий работу с такими препаратами (приказ № 378н), попал под «регуляторную гильотину» с 1 января 2021 года.

Таисия Кубрина

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