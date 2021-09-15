Roche и NovoСure объявляют о партнерстве ради борьбы с раком поджелудочной железы

Roche и NovoСure анонсировали сотрудничество, целью которого станет испытание комбинированной терапии по борьбе с раком. В ходе исследования будет изучаться комбинация технологии электрических полей NovoСure и atezolizumab от Roche для пациентов с аденокарциомой поджелудочной железы.

Компания NovoCure и швейцарская Roche объявили о сотрудничестве по разработке методов по борьбе с раком. Корпорации будут изучать применение технологии «полей для лечения опухолей» (Tumor Treating Fields или TTFields) в сочетании с терапией Roche против связанного с раком белка PD-L1, atezolizumab. Об этом сообщает PharmaLive.

Комбинация будет предназначена для пациентов с диагнозом «метастатическая аденокарцинома протоков поджелудочной железы» (mPDAC). Это наиболее распространенная форма рака поджелудочной железы, на которую приходится 85–95% всех солидных опухолей поджелудочной железы.

TTFields представляют собой электрические поля, которые нарушают процесс деления раковых клеток. Исполнительный председатель NovoCure Уильям Доул заявил, что иммунотерапевтические препараты в качестве монотерапии не всегда могут эффективно действовать в иммунной среде поджелудочной железы. Поэтому пилотное исследование II фазы компаний будет оценивать способность TTFields в сочетании с atezolizumab улучшать клинические исходы для пациентов с этим заболеванием.

NovoCure также сообщила, что TTFields в первую очередь предназначены для использования в сочетании с другими стандартными методами лечения рака. В исследовании II фазы также будет оцениваться комбинация TTFields вместе с atezolizumab, gemcitabine и nab-paclitaxel в качестве терапии первой линии для mPDAC.

Первичной конечной точкой исследования станет степень контроля над заболеванием. Вторичные конечные точки будут включать общую выживаемость, выживаемость без прогрессирования болезни и выживаемость в течение одного года. Также будет оцениваться частота объективного ответа, время после начала лечения без прогрессирования заболевания, продолжительность ответа и профиль токсичности.

Николай Соколов

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