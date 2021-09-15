В Африке пытаются сделать копию вакцины Moderna против COVID-19

Центр трансфера технологии в ЮАР, поддерживаемый ВОЗ, хочет воспроизвести копию мРНК-вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna. Компания отказалась от патентных прав на препарат, однако не делится технологией его производства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прилагает усилия для организации производства вакцины от COVID-19 в Африке. На местных заводах будет сделана попытка воспроизвести противоковидный препарат, разработанный компанией Moderna. Однако переговоры с американским фармацевтическим производителем застопорились, что замедляет реализацию проекта. Об этом сообщил новостному агентству Reuters высокопоставленный представитель ВОЗ.

Производство вакцин в Африке поможет большому числу развивающихся стран получить доступ к прививке от коронавируса. В октябре прошлого года Moderna заявила, что не станет отстаивать патентные права на свою вакцину во время пандемии. Это позволяет другим компаниям делать копии препарата, что увеличило бы производство вакцин по всему миру.

Однако на практике оказалось трудно изготовить реплику вакцины без наличия информации о том, как ее производят. В июне этого года при поддержке ВОЗ был создан Центр трансфера технологии, который располагается в ЮАР. Ему до сих пор не удалось достичь соглашения в ходе переговоров с Moderna о вопросе передачи ноу-хау. Даже если Южноафриканскому центру удастся справиться с выяснением технологии вакцины без помощи Moderna, на ее разработку и исследования может потребоваться больше года. Клинические испытания начнутся только во второй половине 2022 года.

В мае США заявили, что поддержат отказ от прав интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19, чтобы помочь ускорить прекращение пандемии. Но фармацевтических компании воспротивились этой инициативе.

Pfizer и его партнер BioNTech в июле заключили договор с южноафриканским производителем лекарств Biovac оказания помощи в производстве 100 млн доз вакцины для Африканского континента. Однако соглашение включало лишь поддержку в заполнении и укупорке вакцин на завершающих этапах производства, но не охватывало детали изготовления препарата с использованием технологии мРНК.

ВОЗ неоднократно призывала развитые государства поделиться вакцинами с более бедной частью мира. Более 75% из 5,5 млрд вакцин от COVID-19, выпущенных во всех уголках планеты, были изготовлены в странах с высоким и средним уровнем дохода, население которых составляет чуть более трети от популяции Земли.

В настоящее время вакцинировано только 3% населения Африки. В этой связи на прошлой неделе глава ВОЗ выступила за продление моратория на ревакцинацию от COVID-19 до конца года.

Владимир Заболотских

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