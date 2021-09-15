Компания «Северная звезда» отметит юбилей

В сентябре 2021 года компания «Северная звезда» отмечает юбилей – 25 лет со дня основания. За это время пройден большой путь. Сейчас «Северная звезда» — современное производство, оснащенное в соответствии со стандартами GMP и выпускающее более 150 ассортиментных позиций.

Фармацевтическая компания «Северная звезда» была основана в 1996 году. С 2001 года начала работать первая производственная линия по выпуску лекарственных препаратов. Копания всегда уделяла особое внимание качеству продукции. В 2007 году предприятие успешно прошло все необходимые проверки и получило сертификат GMP европейского образца. В последующие годы компания регулярно подтверждала и продолжает подтверждать соответствие своих производственных линий международным стандартам.

В «Северной звезде» уделяется большое внимание кадровому составу. На производстве высоко ценятся профессионалы своего дела. Слаженная работа команды и стабильность кадров – важная составляющая успеха.

Будучи производителем дженериков, НАО «Северная звезда» определяет своей главной задачей обеспечение населения России качественными и доступными лекарственными препаратами. Продукция компании представлена в 60 регионах нашей страны.

«Наша история – это 25 лет упорного труда, достижений, стабильности, преодоления кризисов и трудностей, которые делали нас только сильнее, — отметили в компании «Северная звезда». — В клипе, посвященном нашему 25-летию, мы хотели не только отразить процесс создания лекарств и показать, насколько это непростая работа, но и передать наш командный дух. Ведь вместе мы сумели добиться многого – это и успех наших клиентов, признание компании на фармацевтическом рынке и доверие людей, которые принимают наши препараты».

Смотреть видео

Материал партнера: «Северная звезда»

pharmvestnik