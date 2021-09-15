«Фармасинтез» планирует запустить производство гормональных препаратов в Тюмени

Компания «Фармасинтез» намерена в октябре-ноябре 2021 года запустить в Тюмени завод, производящий гормональные препараты. Об этом стало известно во время визита на предприятие вице-премьера Российской Федерации Юрия Борисова.

Представитель компании сообщил о завершении основных строительных работ и ведущейся пуско-наладке оборудования. По его словам, новое производство сможет заместить до половины объема российского рынка гормональных препаратов. Выпускаемые препараты-дженерики будут производиться по лицензиям компаний Bayer и Gedeon Richter.

На заводе построили семь производственных линий. Совокупная производственная мощность всех линий составляет около одного миллиарда упаковок в год в различных лекарственных формах.

«Фармасинтез» инвестировал в проект по строительству завода гормональных препаратов четыре миллиарда рублей.

Президент ГК «Фармасинтез» ранее рассказал о поставках «Спутника Лайт» на мировой рынок.

gxpnews