Опубликованы данные о применении препарата «Полиоксидоний» для профилактики COVID-19

Опыт применения российского препарата «Полиоксидоний» (азоксимера бромид) в профилактических целях среди медицинского персонала «красной зоны» опубликован в рецензируемом научном международном журнале Infectious Diseases & Tropical Medicine (IDTM). Автором материала является заведующий отделением инфекционных болезней чебоксарской больницы скорой медицинской помощи Сергей Ефимов.

В статье отмечается, что азоксимера бромид может повысить эффективность иммунной защиты и снизить риск заражения коронавирусом.

Изучая возможные варианты защиты от COVID-19, пятьдесят два работника больницы неотложной медицинской помощи республики Чувашия, которые оказывали помощь тяжелобольным пациентам с коронавирусной инфекцией, с целью профилактики заболевания приняли решение о приеме препарата «Полиоксидоний» с марта по июль 2020 года.

Медики регулярно контактировали с инфицированными пациентами отделения интенсивной терапии, в том числе находящимися на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких). Большинству заболевших требовалось проведение трахеостомии – процедуры, обеспечивающей поступление воздуха в дыхательные пути, которая сопряжена с высокой вирусной нагрузкой на врача.

В течение всего периода приема препарата ежедневно проводился мониторинг состояния здоровья медицинских работников: до начала рабочей смены на наличие признаков и симптомов инфекции и каждые 7 дней при помощи ПЦР-теста. После завершения приема азоксимера бромида проверяли уровень иммуноглобулинов IgG и IgM в крови сотрудников больницы. Ни у одного из медиков в период приема препарата не было выявлено признаков заболевания, а анализ на COVID-19 был отрицательным. Всеми врачами отмечалась хорошая переносимость препарата.

Ранее ряд российских научных изданий опубликовали данные о положительном профилактическом эффекте препарата «Полиоксидоний» для медицинских работников и пациентов. В ходе проспективного открытого сравнительного исследования, проведенного на базе Кузбасской клинической инфекционной больницы в Кемерово, было отмечено, что после применения препарата у медработников сформировалась повышенная иммунная защита слизистой оболочки носоглотки, что повлияло на снижение случаев заболевания ОРВИ и COVID-19.

Полиоксидоний (азоксимер бромид) – оригинальный препарат комплексного действия, который используется для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний в России и за рубежом, в том числе в странах ЕС. Опыт применения лекарственного средства в профилактических целях оценивается в рамках масштабной исследовательской программы профилактики и лечения COVID-19 у медицинских работников и госпитализированных пациентов, о которой компания «Петровакс Фарм» – производитель препарата – объявила еще в прошлом году. В исследовании участвуют медицинские специалисты из более 20 центров России. Уже сегодня медики говорят о положительном действии препарата при профилактике COVID-19.

gxpnews