На предприятии «Алтайвитамины» создадут 200 новых рабочих мест

Генеральный директор АО «Алтайвитамины» Александр Балушкин во время рабочего визита на фармацевтическое предприятие главы Бийска Александра Студеникина рассказал о планах по развитию компании.

На предприятии планируется создать 200 новых рабочих мест. Расширение кадрового состава связано с трансформацией производства, чтобы создавать и выпускать новые лекарственные формы и увеличить оборот выпускаемой продукции. Балушкин также сообщил о планах создать частный технопарк фарминдустрии в Бийске. Сейчас разрабатываются соответствующие проекты, они будут согласованы с краевыми и федеральными экспертами.

В 2020 году за счет льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 360 миллионов рублей увеличился выпуск антисептических средств в индивидуальной упаковке под торговой маркой «Септима». На средства займа компания смогла переоснастить имеющиеся производственные мощности и приобрести дополнительное оборудование для выпуска туб и пластиковых флаконов.

АО «Алтайвитамины» является одним из крупнейших российских фармацевтических предприятий. Его ассортимент насчитывает около 100 наименований препаратов, биологически активных добавок, пищевых продуктов с биологически активными веществами и косметических средств.

gxpnews