Фармпредприятия ОЭЗ «Тольятти» в 2021 году инвестировали 2,4 миллиарда рублей

Инвестиции фармацевтических предприятий ОЭЗ «Тольятти» в 2021 году составили 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тольятти». На площадке ОЭЗ появляются новые инвесторы.

Сегодня здесь зарегистрировано 29 резидентов различных направлений деятельности. 12 предприятий уже запустили, остальные строятся или проектируются. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в ОЭЗ «Тольятти» успешно развивается фармацевтический кластер, ставший вторым после автокомпонентных производств. На производствах кластера сейчас трудоустроено 562 человека.

«Свои предприятия на нашей флагманской инвестплощадке уже разместили «Озон Фарм», «Озон Медика», «Мабскейл», «СЗМИ» и «Полифарм». В этом году инвестиции этих предприятий превысили 2,4 миллиарда рублей, а выручка составила 1,1 миллиарда рублей. Только за второй квартал года эти резиденты направили на развитие своих проектов 1,9 миллиарда рублей, что в 3,8 раза больше инвестиций первого квартала», – сказал Дмитрий Богданов.

Связанное со здравоохранением направление заметно усилило новое предприятие – ООО «Самарский завод медицинских изделий». Современное производство открылось в ОЭЗ в марте, в этом участвовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Завод по выпуску нитриловых перчаток уникален в масштабах страны – СЗМИ стал первым подобным производством полного цикла в России. В строительство завода было инвестировано 730 миллионов рублей.

«В настоящий момент вместе с региональными властями прорабатывается вопрос о расширении производства СЗМИ для того, чтобы наша продукция могла быть полностью локализована в России», – отметил директор предприятия Александр Земсков.

В ОЭЗ «Тольятти», как стало известно ранее, запустили вторую линию производства лекарств «Озон Фарм».

gxpnews