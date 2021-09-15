АФК «Система» объявила о приобретении ГК «Ниармедик»

АО «Новый инвестиционный холдинг», совместное предприятие АФК «Система» и Сбербанка, приобрело кипрскую компанию Nearmedic International Limited, которая владеет структурами ГК «Ниармедик». АФК «Система» и Сбербанк предоставили СП 1,2 млрд рублей для погашения части долга «Ниармедик», общая сумма которого составляет на дату закрытия сделки 5,9 млрд рублей. АО «Новый инвестиционный холдинг», совместное предприятие АФК «Система» и Сбербанка, приобрело кипрскую компанию Nearmedic International Limited, которая владеет структурами ГК «Ниармедик». АФК «Система» и Сбербанк предоставили СП 1,2 млрд рублей для погашения части долга «Ниармедик», общая сумма которого составляет на дату закрытия сделки 5,9 млрд рублей.

Как ранее писал Vademecum, сделка, на согласование которой у сторон ушло не менее полутора месяцев, финализирована. В АО «Новый инвестиционный холдинг» у АФК 50%+1 акция, у Сбербанка – 50%-1 акция. Помимо финансирования на общую сумму 1,2 млрд рублей, «Система» и Сбербанк заключили соглашение c максимальным сроком исполнения через 3,5 года с даты закрытия сделки, в соответствии с которым АФК сможет приобрести долю Сбербанка в СП с одновременным переходом к корпорации прав требования по кредиту, предоставленному ГК «Ниармедик», в размере до 2,8 млрд рублей.

«ГК «Ниармедик» обладает потенциалом развития, который может быть реализован за счет реструктуризации и повышения эффективности. Именно в этом АФК «Система» как инвестиционная компания имеет мощную и доказанную экспертизу. Более того, АФК «Система» накопила существенные компетенции в фармацевтике, медицине и биотехнологиях – все эти направления являются ключевыми для «Ниармедик». В ближайшее время мы начнем реализацию плана по оптимизации бизнеса ГК «Ниармедик», который позволит повысить акционерную стоимость активов, приобретенных в рамках сделки, и расширит наши производственные возможности», – отметил президент АФК «Система» Владимир Чирахов.

Группа объединяет фармацевтические, биотехнологические и медицинские активы, в частности бренд Кагоцел и фармпроизводство – два завода в Москве и Обнинске, а также производство медизделий в Италии. Кроме того, холдингу принадлежат 50% сети клиник «Ниармедик». В пресс-службе АФК пояснили, что этот актив вошел в периметр сделки, но решения в отношении этой доли нет.

ГК «Ниармедик» была создана в 1989 году группой ученых НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, включая Владимира Нестеренко. Основным активом холдинга является противовирусный препарат Кагоцел. Его продажи, как писал «Фармвестник», в 2020 году превысили 4 млрд рублей. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Ниармедик диагностика», «Ниармедик плюс» и «Ниармедик фарма» принадлежат кипрской Nearmedic International ltd, крупнейшим бенефициаром которой является Владимир Нестеренко (41%). Совокупная выручка этих юрлиц в 2020 году составила 7,3 млрд рублей, убыток – 363 млн рублей.

В состав АФК «Система»входит фармацевтический холдинг «Биннофарм групп», где корпорации принадлежит 75,3%. В составе «Биннофарм Групп» есть пять производственных площадок в различных регионах страны. Среди них – АО «Алиум» (ранее «Оболенское»), АО «Биннофарм», ОАО «Синтез», ЗАО «Биоком». АФК также владеет крупнейшей в России сетью клиник – ГК «Медси».

Фото: news.myseldon.com

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