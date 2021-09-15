STADA продолжает инвестировать в развитие локального производства

14 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие нового участка подготовки субстанций на производственной площадке компании STADA «Нижфарм» в г. Нижний Новгород. Инвестиции STADA в проект по открытию нового участка составили более 2 млн евро.

Новый производственный участок оснащен более производительным и эффективным оборудованием, что позволит сократить время измельчения субстанций на новом участке, а также уменьшить размер частиц, полученных в процессе измельчения.

Это важно для тех мазей и суппозиториев, в состав которых действующее вещество входит в виде суспензии.

Организация более высокопроизводительного участка подготовки субстанций дает возможность избежать дефицита мощностей данного участка в ближайшие 5 лет при росте объемов производства, связанного с трансферами технологий по производству препаратов STADA из Сербии и Великобритании на производственную площадку STADA «Нижфарм».

Штефан Эдер, исполнительный вице-президент STADA в России и СНГ

«Производственная площадка «Нижфарм» — лидер по выпуску мягких лекарственных форм в России и центр компетенции по производству мазей, гелей и суппозиториев в группе компаний STADA. Мы продолжаем инвестировать в технологии и развитие своего продуктового портфеля. Сегодня у нас один из самых глубоких уровней локализации среди международных фармацевтических компаний – более 65%. Для нас это возможность сделать лекарственные препараты более доступными для граждан, а также поддержать экспортный потенциал фармацевтической продукции, которую мы производим в России».

STADA ведет постоянную работу по совершенствованию качества выпускаемой продукции. Так, новый участок подготовки субстанций устранил риск контаминации между двумя зонами взвешивания путем полноценной изоляции зон друг от друга.

В рамках Петербургского экономического форума 2021 Правительство Нижегородской области и компания STADA подписали меморандум о намерениях сотрудничать в области реализации инвестиционного проекта на территории Нижегородской области. Группа STADA заявили о намерениях инвестировать около 10 млн евро в проект по локализации производства ряда лекарственных препаратов со своих зарубежных производственных площадок на территорию завода «Нижфарм» в Нижнем Новгороде в течение ближайших нескольких лет, и открытие нового производственного участка стало шагом на пути осуществления инвестиционных планов.

«Нижфарм» — одна из двух производственных площадок STADA в России. Это крупнейший российский производитель мягких лекарственных форм (мази, кремы, гели) и суппозиториев. Производственная площадка с вековой историей была первым российским предприятием, подтвердившим свое соответствие международным стандартам качества GMP.

Объем ежегодных производственных мощностей «Нижфарм» составляет 2,377 млн кг (2 377 тонн) мягких лекарственных форм, 474 млн суппозиториев, 85 млн таблеток, 8,5 млн упаковок медицинских изделий, 0,6 млн жидких лекарственных форм (капли, раствор). Сегодня «Нижфарм» поставляет препараты в 15 стран мира, при этом количество экспортной номенклатуры превышает 240 позиций. В настоящий момент на «Нижфарм» работает более 680 сотрудников.

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