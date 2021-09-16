ВОЗ приостановила рассмотрение заявки на использование «Спутника V»

ВОЗ приостановила процесс выдачи российской вакцине «Спутник V» разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Согласно данным замглавы Панамериканской организации здравоохранения, причиной стало несоответствие фабрик по производству вакцины необходимым стандартам.

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс выдачи российской вакцине «Спутник V» разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) Жарбас Барбоса в ходе пресс-брифинга.

По словам Барбосы, каждый производитель вакцин, который хочет получить разрешение от ВОЗ на экстренное использование, должен подать в организацию информацию по трем пунктам. Во-первых, он должен доказать, что площадки, на которых вакцина производится, соответствуют всем производственным стандартам. Второе и третье — данные по безопасности и эффективности.

«Что случилось с разрешением на «Спутник». Процесс выдачи был приостановлен, потому что при осмотре одного из заводов, где вакцина производится, было обнаружено, что он не соответствует производственным стандартам», — заявил Барбоса.

По его словам, производитель вакцины должен принять это во внимание, провести на фабрике необходимые изменения и быть готовым к новой инспекции. «ВОЗ ожидает, что производитель [«Спутника V] пришлет информацию о том, что его завод соответствует всем требованиям», — добавил Барбоса.

На прошлой неделе «ФВ» сообщал, что ВОЗ ожидает от России подачи полного набора документов для окончательной оценки «Спутника V» и публикации заключения по препарату. Об этом сообщил технический специалист по вакцинам Европейского регионального бюро ВОЗ Олег Бенеш.

«Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета [документов] от соответствующих структур. ВОЗ не делает предпочтений. Как только полный пакет документации будет представлен, окончательная оценка будет проведена и выводы будут официально опубликованы», — отметил он.

В июне сообщалось, что инспекция ВОЗ нашла нарушения у «Фармстандарт-УфаВИТА» при производстве «Спутник V». Минпромторг сообщил, что после устранения нарушения специалисты ВОЗ могут провести повторную инспекцию этой площадки.

Николай Соколов

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