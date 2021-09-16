Беременных в Москве начали лечить от COVID-19 моноклональными антителами

В Москве более 70 пациенток с COVID-19 получили терапию препаратами из группы моноклональных антител, сообщили в Департаменте здравоохранения. Какой из одобренных в России препаратов стали использовать в Москве, не уточняется.

Москва первой в России начала применять препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител (МВА) для лечения пациентов на ранней стадии заболевания COVID-19, имеющих факторы риска тяжелого течения болезни. Об эффективности такой терапии рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на пресс-службу городского Департамента здравоохранения.

МВА по заключению врачебной комиссии решено было применять с целью противовирусного лечения в первую очередь у беременных женщин с COVID-19. Для этой категории пациентов были разработаны новые алгоритмы оказания медицинской помощи. На базе больницы № 15 им. О.М. Филатова и ГКБ № 52 были открыты специальные стационары кратковременного пребывания. Новую терапию получили уже более 70 пациенток.

При применении ВМА не было зарегистрировано нежелательных явлений. При этом наблюдалась быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток, сообщила Ракова.

Минздрав России разрешил применение моноклонального препарата от GSK для лечения COVID-19 в июле 2021 года. А затем выдал разрешение на второе моноклональное антитело Ely Lilly. Какой препарат стали использовать в Москве, не уточняется.

Терапия ВМА уже используется в США, Франции, Германии, Италии и других странах. FDA одобрило препарат REGN-COV2 из двух моноклональных антител (казиривимаб и имдевимаб) от фармацевтической компании Regeneron для лечения пациентов с легкой и средней формой COVID-19 в ноябре 2020 года. В феврале этого года эффективность препарата подтверждало EMA.

Ринат Васбеев

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