Аптека.ру сохранила лидерство в e-com-сегменте российской фармацевтической розницы

По итогам I–II кварталов 2021 года компания RNC Pharma составила рейтинг российских аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы.

Согласно рейтингу, абсолютный лидер фармацевтического e-com-сегмента — сервис Аптека.ру. Доля сервиса на розничном коммерческом фармрынке РФ составляет 4,1%. Объем выручки сервиса за полгода составил 27,6 млрд. руб. Количество аптек — партнеров сервиса Аптека.ру по итогам II квартала 2021 года увеличилось на 4,5 тыс. аптеки и суммарно превысило 20 тыс. аптек.

ТОР5 аптечных сетей и объединений по доле продаж через собственные онлайн-сервисы по итогам I–II кв. 2021 г.:

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

pharmvestnik