«СберЕаптека» планирует интеграцию с «Самокатом»

«СберЕаптека» рассказала о планах на интеграцию с компанией «Самокат», которая будет ориентироваться на скорость доставки лекарств, а не на широкий ассортимент. В интернет-аптеке заявляют, что так или иначе интеграция пройдет со всеми участниками экосистемы «Сбера».

Компания «СберЕаптека» планирует интеграцию с «Самокатом». Об этом на конференции «PROекции будущего: «Объемный взгляд на отрасль», организованной «ФВ» и «Бионика Медиа», рассказала коммерческий директор компании Евгения Ламина.

Отвечая на вопрос о том, будет ли «СберЕаптека» интегрироваться с «Самокатом», Ламина ответила утвердительно. «Безусловно, интеграция с «Самокатом» идет полным ходом, и на сегодняшний день мы практически готовы к запуску», — заявила она.

По ее словам, планируемая модель будет отличаться от стандартного формата «СберЕаптеки». Несмотря на то что интернет-аптека ориентируется на широкий ассортимент, в «Самокате» будет представлена «усеченная матрица» — порядка 2,5–3 тыс. SKU, пояснила она.

Как заявила Ламина, «СберЕаптека» ставит себе цель поддержать идею «Самоката» в части микса трафикового ассортимента и высокомаржинального для интернет-аптеки товара. Она также отметила, что сейчас в «Самокате» будут представлены только безрецептурные лекарства, которые можно будет получить «достаточно оперативно».

В разговоре с «ФВ» Ламина отметила, что так или иначе «СберЕаптека» интегрируется со всеми участниками экосистемы «Сбера». Помимо «Самоката» в число этих компаний входят: «СберМаркет», Delivery Club (в процессе переговоров), «СберПрайм», «СберЛогистика» и «СберЗдоровье», а также «Сбер МегаМаркет». Также интернет-аптека планирует сотрудничество с онлайн-кинотеатром OKKO — по схеме бесплатных промокодов за покупку лекарств.

Фото: facebook.com/samokat.ru

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik