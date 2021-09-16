Анна Кузнецова предложила изменить порядок закупки лекарств для онкобольных детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением об усовершенствовании порядка закупки лекарств для детей с онкозаболеваниями, который предусматривает возможность объявить конкурс по торговому наименованию.

Кузнецова приняла участие в круглом столе о лекарственном обеспечении детей с онкологическими заболеваниями, проведенном на площадке ЕР.

«Предлагается разработать специальный порядок закупки лекарственных препаратов, предусматривающий возможность объявления конкурса по торговому наименованию. По нашему мнению, для этого необходимо дополнить перечень оснований для соответствующего решения врачебной комиссии, кроме индивидуальной непереносимости жизненных показаний», – сказала омбудсмен в ходе мероприятия.

Предлагается также дополнить наличием у врача необходимых сведений о возможных побочных эффектах лекарства или его недостаточной эффективности.

Во-вторых, как подчеркнула Анна Кузнецова, нужна разработка мер по совершенствованию механизма передачи информации от родителей в Росздравнадзор, учета побочных действий препарата, в том числе с помощью упрощения процедур, во время которых устанавливаются нежелательные последствия.

Омбудсмен ранее предложила ввести сертификаты на закупку лекарств для тяжелобольных детей.

gxpnews