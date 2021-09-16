ГК «Ниармедик» с чистым долгом 5,9 миллиарда рублей продали за один рубль

АО «Новый Инвестиционный Холдинг» (совместно контролируется АФК «Система» и Сбербанком) приобрело за один рубль компанию Nearmedic International Limited, владеющую 100% уставного капитала ООО «Ниармедик Плюс», ООО «Ниармедик Фарма» и другими компаниями, ведущими бизнес в России и Италии в сферах фармацевтики, биотехнологий и медицины. Чистый долг Группы компаний «Ниармедик» составил на дату закрытия сделки 5,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили в ПАО АФК «Система».

АФК «Система» и Группа компаний «Сбербанк» предоставили покупателю акционерное финансирование в равных долях на общую сумму 1,2 миллиарда рублей для погашения части долга ГК «Ниармедик» перед Сбербанком. Кроме того, АФК «Система» и Сбербанк заключили соглашения c максимальным сроком исполнения через 3,5 года с даты закрытия сделки, которые предоставляют АФК «Система» право приобрести и Сбербанку право продать Корпорации долю Сбербанка в АО «Новый Инвестиционный Холдинг» с одновременным переходом к Корпорации прав требования Сбербанка по кредиту, предоставленному ГК «Ниармедик», в размере до 2,8 миллиарда рублей.

По словам президента АФК «Система» Владимира Чирахова, у ГК «Ниармедик» есть потенциал развития, который возможно реализовать за счет реструктуризации и повышения эффективности.

«Именно в этом у АФК «Система» как инвестиционной компании мощная и доказанная экспертиза. Более того, АФК «Система» накопила существенные компетенции в фармацевтике, медицине и биотехнологиях. Эти направления ключевые для Ниармедика. В ближайшее время мы начнем реализовывать план по оптимизации бизнеса Группы компаний «Ниармедик». Он позволит повысить акционерную стоимость приобретенных в рамках сделки активов и расширит наши производственные возможности», – подчеркнул Владимир Чирахов.

ГК «Ниармедик» объединяет фармацевтические, биотехнологические и медицинские активы, занимается в основном созданием и производством оригинальных лекарственных препаратов; разработкой, производством и продажей диагностических тест-систем; комплексной поставкой лабораторного оборудования для оснащения медицинских лабораторий; оказанием медицинских и лабораторных услуг.

В состав ГК «Ниармедик» входят производственные площадки в Обнинске и Мосальске, завод по производству медицинских изделий в Италии, а также сеть многопрофильных медицинских клиник в разных районах Москвы, Обнинске и Рязани.

Самый известный продукт компании «Ниармедик» – это противовирусный препарат «Кагоцел». Объемы продаж этого препарата оценивают в 6,7 миллиарда рублей в 2018 году. По данным AlphaRM, в 2020 году продажи «Кагоцела» составили 4,6 миллиарда рублей (по сравнению с 2019 годом произошло снижение на 13%). С января по май 2021 года продажи составили 1,2 миллиарда рублей.

gxpnews