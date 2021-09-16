Нижегородская область создала государственную информационную шину электронных рецептов

Нижегородская область разработала государственную информационную шину электронных рецептов. В регионе убеждены, что хранение персональных данных в части лекобеспечения — это функция, которая должна контролироваться государством.

Нижегородская область разработала государственную информационную шину электронных рецептов. Под ней область понимает контур данных с максимальным доступом участников. Об этом на конференции «PROекции будущего: «Объемный взгляд на отрасль», организованной «ФВ» и «Бионика Медиа», рассказал гендиректор ГП НО «Нижегородская областная фармация» Павел Ястребов.

В разговоре с «ФВ» Ястребов отметил, что блок данных хранения рецептов, то есть центр регистрации рецептов, должен находиться в государственном управлении. «А все сервисы, которые присоединяются и дают какие-то дополнительные возможности пациенту или медицинским и аптечным организациям, это их бизнес, они его развивают и интегрируют. Это не функционал государственной системы лекобеспечения», — рассуждает он.

Он убежден, что центр регистрации рецептов должен находиться в контуре региональных МИАС, которые обязуются предоставлять данные по определенным протоколам всем сервисам, аптечным и частным организациям в рамках реализации задач, поставленных государством. «Все персональные данные, которые хранятся, тем более в части льготного лекобеспечения, — это госфункция, она должна контролироваться государством», — считает Ястребов.

В Нижегородской области также уверены, что работа лишь одного агента в регионе ведет к отсутствию выбора для пациента и аптечной организации — более того, сейчас это привело к тому, что компании начали «делить рынок».

В идеале у клиента должен быть выбор, отмечают представители «Нижегородской областной фармации». «Так, пациент имеет право прийти в любую аптеку и потребовать лекарство с точки зрения удобности, показать свой qr-код, который хранится в централизованной государственной системе и получить товар. А будет ли эта матрица «СберЕаптеки», Ozon или Medicata — это их дело, это другой бизнес», — сказал Ястребов.

При этом, по его словам, пациентские сервисы также могут получить доступ к системе. «Они обращаются официальным письмом в Минздрав, им дают коды доступа к информационной шине», — пояснил Ястребов.

По его словам, система, разработанная в Нижегородской области, уже прошла пилотный период, а все соответствующие протоколы зафиксированы в Минздраве.

В августе этого года похожую идею высказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Натаров. По его словам, система оформления электронных рецептов должна быть федеральной и не может иметь под собой коммерческой основы. «Необходимо предусмотреть возможность акцептировать рецепт в любом регионе, независимо от того, где он выдан, — также рассказывал «ФВ» Натаров. Тогда депутат заявлял, что эти вопросы будут рассмотрены в Госдуме осенью, с участием профильных министерств и ФАС.

Фото: Екатерина Погонцева

Руслан Мавлиханов

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