«Акрихин» стал поставщиком чемпионата КХЛ

Бренд «Быструмгель» компании «Акрихин» стал поставщиком 14-го чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2021/2022. 10 сентября состоялось специальное мероприятие для партнеров чемпионата КХЛ при участии «Акрихина».

Турнир стартовал 1 сентября, а завершится в апреле 2022 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определится победитель чемпионата КХЛ.

За главный трофей чемпионата КХЛ поборются 5 зарубежных и 19 российских хоккейных клубов, будет проведено более 700 матчей.

Перед началом одного из стартовых матчей сезона, 10 сентября, состоялось специальное мероприятие — Бизнес-клуб для партнеров чемпионата КХЛ, к числу которых присоединился «Акрихин» с брендом «Быструмгель». Компанию представлял ее президент — Денис Четвериков.

В период проведения чемпионата рекламный ролик «Быструмгеля» будет транслироваться на аренах во время каждого матча и попадет в фокус внимания широкой аудитории — игроков и болельщиков хоккейных команд.

«Быструмгель» — верный помощник для многих спортсменов, отмечают в компании. Согласно инструкции «Быструмгель» оказывает обезболивающее и противовоспалительное действие при болях в спине, мышцах и суставах.

«В спорте практически невозможно обойтись без растяжений и травм. На такие случаи есть «Быструмгель», он направлен на облегчение боли и воспаления как в острых ситуациях, так и при хроническом заболевании. Мы рады, что бренд «Быструмгель» стал поставщиком такого масштабного спортивного события, как чемпионат КХЛ, и ориентируемся на долгосрочное сотрудничество», — сообщил президент компании «Акрихин» Денис Четвериков.

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