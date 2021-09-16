AlphaRM сообщил о снижении количества дешевых лекарств

В январе–июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на аптечном рынке сократилось количество SKU стоимостью ниже 50 руб., сообщил AlphaRM.

В России снизилось количество SKU стоимостью ниже 50 руб. Аналитики не отмечают их крупного ухода с рынка, но фиксируют переход в другие ценовые категории. Об этом на конференции «PROекции будущего: «Объемый взгляд на отрасль», организованной «ФВ» и «Бионика Медиа», рассказала генеральный директор AlphaRM Анна Ермолаева.

В июле 2021 года количество SKU1 стоимостью менее 50 руб. снизилось на 300 позиций, до 2,5 тыс. В аналогичный период 2020 года эта цифра составляла около 2,8 тыс. При этом аналитики отмечают прирост в категории SKU стоимостью от 150 до 500 руб. (см. график).

Как объяснила эту закономерность Ермолаева, большого ухода SKU с рынка аналитики не наблюдают. «Мы увидели переток SKU в другие ценовые сегменты», — объясняет она динамику.

В целом в TOP5 по падению количества SKU вошли: плазмозамещающие растворы, противоэпилептические, гипотензивные, общетонизирующие лекарства, блокаторы кальциевых каналов2.

В сентябре «ФВ» провел собственное исследование недорогих лекарств. Редакция анализировала отдельную группу препаратов для лечения артериальной гипертензии и выяснила, что большинство брендов в этой терапевтической группе находится в диапазоне 100–300 руб. — 64 бренда из 186.

Снижение также отмечается и среди дешевых брендов. В июле 2021 года их количество составило 520, в июле 2020 года — 570 брендов. В целом в TOP5 по падению вошли: чистые вакцины, антианемичные, противорвотные ЛП и против тошноты, прочие лекарства для лечения заболеваний кожи, местные антибактериальные и противовирусные ЛП.

AplhaRM также сообщил о росте средней цены на лекарства в аптеках. В январе–августе 2021 года она выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост цены на российские лекарства составил +21%, на иностранные +13%.

1Каждый бренд, как правило, представлен несколькими товарными позициями (SKU) в зависимости от дозировки, упаковки, лекарственной формы, производителя и т.д.

2Плазмозамещающие растворы — средства, восполняющие дефицит плазмы крови или отдельных ее компонентов, противоэпилептические — препараты противосудорожного действия, гипотензивные — для снижения артериального давления, общетонизирующие лекарства — для повышения сопротивляемости организма стрессам и инфекциям, , блокаторы кальциевых каналов — при повышенном артериальном давлении, стенокардии, аритмиях.

Руслан Мавлиханов

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