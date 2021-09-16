В 2020 году суд отменил 3,9% решений ФАС о картельных сговорах

С 2012 года количество отмененных решений Федеральной антимонопольной службы о картельных сговорах снизилось с 25 до 3,9% в 2020 году. Об этом в интервью «ФВ» сообщил Андрей Тенишев — бывший руководитель Управления по борьбе с картелями ФАС. Он также вспомнил детали крупных антимонопольных дел и рассказал о проблемах, с которыми сталкивается ФАС в своих расследованиях.

За 2020 год в суде было отменено 3,9% решений Федеральной антимонопольной службы о картельных сговорах. Всего было вынесено 537 решений о наличии нарушений по ст. 11, 16 и п.1 ч.1 ст.17 закона «О защите конкуренции». Об этом сообщил бывший начальник Управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев в интервью «ФВ».

Он отметил, что в 2012 году этот показатель составлял 25%, но к 2016 году он снизился до 5—6% и выше не поднимался.

«Перед тем, как меня назначили начальником управления, по итогам 2012 года в судах было отменено 25% всех решений ФАС о картельных сговорах. Обжалован был 91% всех решений. В 2020 году показатели стали совсем другие: 50,4% решений было обжаловано в суде, а отменено 3,9%. Если брать в абсолютном исчислении — было отменено 21 решение», — сообщил Тенишев. Он отметил, что первом полугодии 2021 года этот процент снова стал расти и составил 12,9%. По словам Тенишева, к концу года показатель может выровняться.

Эксперт пояснил, что массовая отмена судами решений по делам о картелях — это миф, который создают недобросовестные адвокаты и псевдоаналитики. «У нас одна крупная фармацевтическая компания чуть не обанкротилась из-за попытки оспорить штраф. В итоге служба подписала с ней мировое соглашение», — рассказал Тенишев.

Фото: Игорь Чунусов

Маргарита Грошева

pharmvestnik