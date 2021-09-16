Компания «Полисан» получила сертификат GMP в Индонезии

Агентство по контролю за лекарственными и пищевыми продуктами Республики Индонезии (ВРОМ) 9 сентября выдало компании «Полисан» сертификат GMP. Об этом сообщили в пресс-службе АРФП (Ассоциация Российских Фармацевтических Производителей).

Благодаря получению этого сертификата компания сможет зарегистрировать препараты «Цитофлавин» и «Реамберин» в Индонезии и выйти на крупнейший фармацевтический рынок Азии.

«Это серьезное достижение, актуальное в сложной эпидемической обстановке, ведь препараты компании применяются в комплексной терапии COVID-19, в постковидной реабилитации пациентов, в реаниматологии и медицине неотложных состояний», – отметили в пресс-службе АРФП.

В апреле 2020 года «Полисан» на безвозмездной основе (в качестве гуманитарной помощи) передал Индонезии препараты «Циклоферон» и «Реамберин» для терапии коронавирусной инфекции.

gxpnews