Проект Воронежского фармацевтического завода заморожен на год

Немецкая компания Bionorica SE на эту осень наметила коммерческий пуск предприятия под Воронежем, но вместо промышленного пуска проект заморожен на год. О причинах приостановки реализации проекта не сообщается. Сейчас завод выпускает продукцию в тестовом режиме, пишет агентство АбирегPR. В издании заявили, что компания подтвердила эту информацию.

Bionorica SE сообщила о планах по строительству в Воронежской области первого в России завода по производству растительных лекарственных препаратов в 2013 году. Было решено, что предприятие разместится в индустриальном парке «Масловский».

Проектная мощность фармзавода должна была составить 120 миллионов блистеров в год с увеличением к 2020 году до 200 миллионов блистеров. Планировалось запустить предприятие в 2018 году. Объем инвестиций составил около 2,5 миллиарда рублей. Первоначально благодаря проекту появилось бы 116 рабочих мест, а к 2020 году – 189.

Памятную капсулу в основание будущего производства летом 2017 года заложили бывший губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и председатель правления Bionorica SE профессор Михаэль Попп.

В ходе реализации проекта немецкой компании возникла проблема длительного получения сертификации на лекарственные препараты, выпуск которых запланирован на заводе, строящемся под Воронежем.

ООО «Бионорика Фармсьютикалс» зарегистрировано в Новоусманском районе в ноябре 2014 года с уставным капиталом 925 миллионов рублей. По данным Kartoteka.ru, владелец предприятия – Европейское акционерное общество Bionorica SE. Генеральным директором воронежского предприятия является Сергей Стреликов. Баланс организации составляет 3,2 миллиарда рублей. При нулевой выручке чистый убыток фармзавода в 2020 году составил 93,5 миллиона рублей.

gxpnews