Гендиректор АРФП Виктор Дмитриев возглавил Общественный совет при Росздравнадзоре

На заседании Общественного совета при Росздравнадзоре новым председателем организации был избран генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. На этом посту он сменил главного врача НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Федора Семенова.

«Совет является дискуссионной площадкой, объединяющей представителей государственных регуляторных органов, бизнеса, общественных и пациентских организаций, деятелей науки и образования, и позволяющей выработать консолидированные решения по наиболее острым и актуальным проблемам здравоохранения», – напомнили в АРФП.

Виктор Дмитриев в 1988 году окончил ММА им. И.М. Сеченова. После основания АРФП в 2002 году был исполнительным директором ассоциации, а в 2007 году его избрали генеральным директором. С 2004 по 2008 год Дмитриев возглавлял Межгосударственную комиссию СНГ по стандартизации, регистрации и контролю качества лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Предыдущий председатель Общественного совета при Росздравнадзоре Федор Семенов возглавлял организацию с 2018 года. До этого он успел поработать первым заместителем директора Департамента здравоохранения Москвы и советником главы Росздравнадзора. В октябре 2016 года Семенов был назначен главврачом Института хирургии им. А.В. Вишневского (сейчас НМИЦ).

В июле 2020 года председатель сменился и в Общественном совете при Минздраве РФ. Пост занял Анатолий Домников, бывший на тот момент руководителем Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. В апреле 2021 года он также возглавил федеральный профсоюз.