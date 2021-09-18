NC Logistic более чем вдвое увеличил площади для низкотемпературного хранения

NC Logistic ввел в эксплуатацию новые площади для хранения низко-температурных иммунобиологических препаратов. Прирост мощностей оператора составил 1000 палетомест.

Логистический оператор увеличил мощности до 1700 палетомест с температурными режимами хранения – 18…–25 °C, кроме того к традиционной локации в Домодедово добавил новую — в Котельниках, заявили в NC Logistic.

C начала 2021 года NC Logistic осваивает ветеринарную фармацевтику. Помимо хранения иммунобиологических препаратов для людей оператор добавил компетенции по хранению вакцин для ветеринарного применения. Портфель компании расширился за счет новых клиентов и специализированных услуг.

«На мой взгляд, потенциал роста ветеринарной фармацевтики недооценен рынком. Для нас это направление представляет интерес, — отметил управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. — Эффективная логистическая система и уникальная экспертиза NC Logistic в части хранения и обработки средне-температурных и низкотемпературных иммунобиологических препаратов, вакцин и реагентов позволяет компании развивать близкие к фарме направления. Ведь хранение иммунобиологических препаратов и вакцин для животных имеет много общего с хранением иммунобиологии для людей».

Материал партнера: NC Logistic

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