МЭР предлагает объединить в один фармреестр все патенты на лекарства

Министерство экономического развития предложило создать реестр фармакологически активных действующих веществ, защищенных патентами на изобретения, сообщает «Парламентская газета». Соответствующий законопроект ведомство представило 16 сентября на встрече с иностранными компаниями в рамках второго заседания исполкома Консультативного совета по иностранным инвестициям.

«В реестр будут включаться базовые патенты, охраняющие вещества как таковые. На законодательном уровне реестр будет удостоверять, что патент на изобретение охраняет конкретное действующее вещество, а также отражать, кому принадлежат патентные права на изобретение. Учет будет вестись на основании международного непатентованного наименования (МНН), которое присваивается ВОЗ каждому новому лекарственному средству», — отметили в пресс-службе ведомства.

Реестр в случае создания будет находиться в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Ее руководитель Григорий Ивлев выразил надежду в ходе заседания, что реестр найдет применение в сфере госзакупок, при защите прав в суде, а также будет способствовать «своевременному и законному выходу» на рынок препаратов-дженериков. Кроме того, фармацевтические компании смогут использовать данные из реестра для наложения обеспечительных мер на производителей, нарушающих патентные права, отметили в МЭР.

Министерство здравоохранения, министерство промышленности и торговли и ФАС поддержали инициативу, в ближайшее время ее направят на межведомственное согласование. В свою очередь представители иностранных фармацевтических компаний, входящих в консультативный совет, выразили надежду на запуск реестра до конца текущего года.

В перспективе рассматривается возможность внедрения реестра на уровне ЕАЭС.

gxpnews