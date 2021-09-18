Южнокорейская GL Rapha вскоре отправит на экспорт первую партию «Спутника Лайт»

Южнокорейская компания GL Rapha, занимающаяся производством российских вакцин против новой коронавирусной инфекции, изготовила активный компонент для 10 млн доз вакцины «Спутник Лайт» и рассчитывает вскоре начать ее поставки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.

«Hankook Korus (дочернее предприятие GL Rapha) на настоящий момент завершила производство активного компонента для 10 млн доз «Спутник Лайт» и ведет подготовку для их последующей отгрузки. Мы готовимся к тому, чтобы осуществить отгрузку, как только российская сторона завершит проверку сертификации по стандартам GMP», – заявил начальник отдела по связям с общественностью GL Rapha Ким Ги Ен.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская биотехнологическая компания GL Rapha в ноябре 2020 года договорились о производстве вакцины «Спутник V» для экспорта в третьи страны. Контрактное производство осуществляется на заводе Hankook Korus Pharm в городе Чхунчхон, объем поставок с этого предприятия должен составить более 150 млн доз в год. Кроме того, GL Rapha создала консорциум из семи южнокорейских компаний, которые в сумме смогут производить еще более 500 млн доз.

По словам представителя GL Rapha, изначально упор делался на производстве «Спутник V», однако впоследствии компания по просьбе РФПИ переключилась на выпуск «Спутник Лайт». Производство однокомпонентной вакцины ведётся в дополнение к ранее согласованным объемам по «Спутнику V».

В начале сентября южнокорейский производитель сообщал, что благодаря использованию более масштабных реакторов ему удалось выйти на производство 4 млн доз в неделю, что значительно превзошло ожидания технической команды РФПИ.

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