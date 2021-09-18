Grifols покупает Biotest за €1,6 млрд

Испанский фармпроизводитель Grifols согласился приобрести немецкую Biotest примерно за €1,6 млрд ($1,9 млрд), укрепляя свои позиции в области плазменной терапии. Ожидается, что сделка будет закрыта к концу первого полугодия 2022 года.

В заявлении испанской компании говорится, что приобретение усилит отраслевые возможности Grifols за счет расширения доступа к лекарствам, получаемым из плазмы. Кроме того, это откроет доступ к новым научным и промышленным возможностям. Фирма указала, что сделка обеспечит «значительную» прибыль и синергию затрат, и ожидает, что к 2024 году совокупный объем продаж превысит €7 млрд.

В Grifols добавили, что это приобретение также должно ускорить процесс разработки продуктов. Biotest в настоящее время проводит исследования плазменного фибриногена BT-524 для лечения врожденных и приобретенных заболеваний, а также оценивает тримодулин, известный как BT-588, как средство лечения пациентов с тяжелыми внебольничными пневмониями.

В целом Biotest на данный момент реализует 12 продуктов, компания отчиталась о выручке в размере €484 млн в 2020 году. Ее производственные мощности составляют до 1,5 млн литров плазмы в год. Ожидается, что они увеличатся вдвое.

gxpnews