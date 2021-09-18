Компания Theravance уволит 75% персонала после провала испытаний кардиопрепарата

Ирландская Theravance объявила о том, что сократит 75% своих работников и сосредоточится исключительно на разработке респираторных препаратов. Такое решение компания приняла после провала испытаний кардиологического препарата ampreloxetine.

Ирландская компания Theravance объявила о провале исследования III фазы препарата ampreloxetine, который предполагалось использовать в качестве потенциального средства лечения симптоматической нейрогенной ортостатической гипотензии (nOH).

По итогу этого провала компания сообщила о планах по сокращению 75% своего персонала, это примерно 270 сотрудников. Theravance заявила, что большая часть рабочих мест будет ликвидирована в ноябре, а оставшиеся места будут закрыты в феврале 2022 года. Компания планирует сэкономить на зарплатах 165 млн долл.

Новая стратегия компании будет направлена на развитие портфеля респираторных препаратов. В частности, туда входят средства от астмы и хронического обструктивного легочного расстройства, в том числе Yupelri (revefenacin), который был одобрен FDA в конце 2018 года и выпущен на рынок в 2019 году, а также Trelegy, разработанный в сотрудничестве с GlaxoSmithKline. Используя экономию, которую принесет сокращение направлений деятельности и рабочих мест, Theravance планирует сосредоточить свои ресурсы на разработке передового респираторного препарата nezulcitinib, который планируется использовать при остром повреждении легких.

Компания заявила, что остановит разработку всех программ, не связанных с респираторными заболеваниями, включая ampreloxetine и izencitinib, которые сейчас проходят II фазу испытаний по лечению болезни Крона.

Главный исполнительный директор Theravance Рик Виннингем заявил, что компания была вынуждена принять «трудное, но необходимое решение» сместить фокус разработок из-за неутешительных результатов ее исследовательских программ на поздних стадиях испытаний. Виннингем поблагодарил пациентов и персонал, которые принимали участие в уже закрытых программах, за их вклад в работу компании.

Николай Соколов

pharmvestnik