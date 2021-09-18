Даурен Абеуов: «Новые игроки на рынке e-pharma не угроза, а драйверы роста»

«Мы не видим угрозы в появлении новых игроков в лице маркетплейсов в e-commerce-сегменте фармацевтического рынка». Об этом заявил руководитель онлайн-сервиса «Здравсити» Даурен Абеуов, выступая на конференции Omni Pharma в рамках форума New Retail Forum 2021. Мероприятие состоялось 10 сентября на территории Технопарка Сколково.

«Не думаю, что в ближайшее время новые игроки построят свою автономную сеть, пояснил он. — Скорее всего, они будут сотрудничать с крупными игроками epharma и приведут к нам своих пользователей. Так что для нас это позитивная тенденция, возможность расширить свою аудиторию».

Онлайн — высококонкурентный рынок, где пользователь прежде всего сравнивает цены, поэтому в e-commerce площадки не могут делать высокую наценку на товары. Однако у каждого игрока этого рынка есть возможность нарастить аудиторию и повысить лояльность клиентов за счет улучшения качества сервиса, добавил Даурен Абеуов.

По его словам, основное внимание команды маркетплейса «Здравсити» сейчас направлено на изучение потребностей аудитории с целью формирования новых персонализированных возможностей ресурса. «С конца прошлого года мы начали работать с продуктовыми исследованиями, — уточнил он. — Формулируем гипотезы, запускаем новые опции и смотрим на реакцию аудитории. За то время, что человек находится на сайте, может проводиться до пяти экспериментов одновременно, чтобы понять, что пользователь делает на сайте и сколько это занимает времени. Конечно же, не упускаем из виду опыт наших конкурентов».

Материал партнера: «Протек»

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