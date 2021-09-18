«Фармасинтез» запускает новый инвестпроект по выпуску кардиопрепаратов

На тюменском заводе «Фармасинтез» будет реализован новый инвестиционный проект «Создание производства кардиологических лекарственных препаратов». Плановый объем инвестиций составит 4,325 миллиарда рублей. Об этом во время пресс-тура на предприятие сообщил президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния, пишет ИА «Тюменская линия».
По проекту запланирован выпуск 36 наименований лекарственных препаратов в различных дозировках и лекарственных формах, чтобы лечить сердечно-сосудистые заболевания.
Благодаря этому сократится доля импорта кардиологических препаратов на рынке России, сейчас она составляет более 70%. За счет будущего производства получится закрыть около 20% потребности в лекарственном обеспечении страны.
«Фармасинтез» также планирует запустить производство гормональных препаратов в Тюмени.
По словам главы «Фармасинтеза», завод гормональных препаратов в Тюмени был построен, так как региональное правительство предложило самые лучшие условия.
«Продолжим развивать производство других лекарственных средств, в частности кардиологических, на тюменской площадке, потому что если инвестор сталкивается с какой-то проблемой, власть реагирует на это быстро и продуктивно, как внутри собственной семьи», – сказал Викрам Пуния.
Территория завода превышает 25 тысяч квадратных метров, запущено восемь линий. В проект по производству гормональных препаратов было инвестировано свыше четырех миллиардов рублей, создано более 130 рабочих мест.
Президент ГК «Фармасинтез» ранее рассказал о поставках «Спутника Лайт» на мировой рынок.