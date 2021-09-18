Очередное дело о картеле на рынке поставок лекарств развалилось в суде

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры счел недоказанным факт заключения картельного соглашения фармацевтическими дистрибьюторами «Алевфарм», «Фармацевтический альянс» и «Фармкапитал». Он отменил решения тероргана ФАС о привлечении компаний к административной ответственности.

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признал незаконными решения территориального органа ФАС о привлечении к ответственности ООО «Алевфарм», ООО «Фармацевтический альянс» и ООО «Фармкапитал» за участие в картеле. Компании избавили от обязанности выплачивать штрафы на общую сумму свыше 13 млн руб., следует из соответствующих решений суда, которые опубликованы в системе «Мой арбитр».

В ноябре прошлого года Ханты-Мансийское УФАС сделало вывод, что «Алевфарм», «Фармацевтический альянс», «Фармкапитал» заключили картельное соглашение с целью поддержания цен на торгах. Заключение это строилось на том, что компании подавали свои заявки на поставку лекарственных средств с одного ip-адреса, сами заявки были очень похожи между собой, цены на торгах были снижены незначительно.

Дистрибьюторы объясняли совпадение ip-адреса нахождением по одному адресу в Тюмени и использованием сети интернет по общедоступному выходу, однако УФАС не приняло этот довод во внимание. «Фармкапитал» оштрафовали на 2,6 млн руб., «Фармацевтический альянс» — на 4,7 млн руб., а «Алевфарм» — на 6 млн руб.

Компании благополучно обжаловали это решение в арбитражном суде. Они настаивали, что УФАС не доказало получение экономической выгоды участниками ограничивающего конкуренцию соглашения; не изучило вопрос о наличии у них возможности повлиять на результаты электронных торгов.

Суд согласился с аргументами истцов и отменил все три решения ФАС о наложении штрафов. Судебный акт по заявлению «Фармкапитала» был вынесен первым, в августе этого года, и вступил в законную силу. Два других оглашены 15 сентября.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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