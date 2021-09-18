Минпромторг сообщил о производстве вакцины AstraZeneca на экспорт на заводе «Р-Фарм»

«Р-Фарм» начала производство вакцины AstraZeneca для экспортных целей, сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. По его словам, российский рынок полностью обеспечен своими препаратами.

Компания «Р-Фарм» начала производство вакцины AstraZeneca против COVID-19 для экспорта. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. «В России уже производятся иностранные вакцины, на «Р-Фарм» AstraZeneca производится вполне себе под экспортные контракты, — сказал Осьмаков (цитата по РИА «Новости»). — Что касается внутреннего рынка, мы обеспечены собственными продуктами в полном объеме».

Ранее гендиректор компания «Р-Фарм» Василий Игнатьев сообщал, что планирует выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca в июне. Экспортом препарата «Р-Кови» компания планировала заниматься совместно с РФПИ. Она предназначена для экспорта в государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы. Соглашение с AstraZeneca «Р-Фарм» заключила в июле 2020 года.

В декабре 2020 года НИЦ им. Гамалеи, Российский фонд прямых инвестиций, компании AstraZeneca и «Р-Фарм» подписали Меморандум о намерениях в области профилактики COVID-19.

11 декабря AstraZeneca объявила о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222 и вакцины «Спутник V». Исследование проводится в сотрудничестве с Центром Гамалеи, РФПИ и «Р-Фарм».

Ринат Васбеев

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