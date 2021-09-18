FDA разрешило применять моноклональные антитела Eli Lilly для постконтактной профилактики

Американское FDA разрешило применять комбинацию моноклональных антител bamlanivimab и etesevimab для постконтактной профилактики. Антитела можно будет использовать для лечения людей со слабым иммунитетом, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

FDA расширило разрешение на использование в экстренных случаях (EUA) для моноклональных тел bamlanivimab и etesevimab от Eli Lilly. Об этом сообщается на сайте компании. Теперь комбинацию препаратов можно использовать для постконтактной профилактики у людей, которые могли контактировать с зараженными SARS-CoV-2.

Антитела можно также применять для лечения лиц в возрасте 12 лет и старше из группы высокого риска, которые не прошли полный курс вакцинации против COVID-19 или не выработали достаточного иммунного ответа после прививок.

В конце августа в США повторно разрешили использовать комбинацию антител bamlanivimab и etesevimab. В конце июня эту комбинацию запретили распространять на территории США, поскольку, по мнению американских органов здравоохранения, она «не проявляла активность против всех» вариантов коронавируса.

Но в конце лета ее разрешили применять в штатах, где еще не получили распространение варианты коронавируса, которые хорошо сопротивляются лечению. В их число входит штамм «Дельта» из Индии или «Гамма» из Бразилии. Теперь, чтобы применять комбинацию, в штате должно быть не более 5% заражений такими вариантами. Изначально применение двух препаратов было одобрено FDA в феврале.

Ранее «ФВ» сообщал, что в Москве начали применять терапию моноклональными антителами для лечения беременных на ранней стадии заболевания COVID-19. Минздрав России разрешил применение моноклонального препарата от GSK для лечения COVID-19 в июле 2021 года. А затем выдал разрешение на второе моноклональное антитело Ely Lilly. Какой препарат стали использовать в Москве, не уточняется.

Николай Соколов

pharmvestnik