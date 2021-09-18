Больницы и поликлиники закупили на 50 млн упаковок лекарств меньше

Госзакупки лекарств в январе-июле 2021 года выросли на 13% в денежном выражении и снизились на 15% в упаковках. Больше всего в натуральном выражении снизились закупки больниц и поликлиник, а также в целевом сегменте.

За семь месяцев 2021 года госзаказчики купили лекарств на 408,2 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Это на 13% больше по сравнению с январем–июлем 2021 года. В натуральном выражении за этот период препаратов закуплено меньше на 15% – 419,6 млн упаковок.

Если сравнить закупки в январе–июле за последние четыре года, то снижение в упаковках произошло впервые в 2021 году.

Кто закупил лекарств меньше

Уменьшение объема госзакупок в натуральном выражении произошло во всех сегментах. Наименьшее снижение зафиксировано в программе льготного лекарственного обеспечения (входят федеральная и региональная льгота без учета ВЗН) и в программе ВЗН, на 1 и 3% соответственно.

Больницы и поликлиники (в том числе ведомственные) купили меньше упаковок лекарств на 18%, а в целевом сегменте (входят федеральные и региональные целевые программы, закупки лекарств различными ведомствами, ФСИН, социальными и профилактическими учреждениями, ВМП и пр.) снижение было на 23%.

Что закупали больницы и поликлиники

Больше всего лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) потратили денег на закупку противоопухолевых лекарств. По сравнению с январем–июлем 2020 года в этом же периоде текущего года позиции многих терапевтических групп изменились. Например, иммунодепрессанты поднялись с девятой строки на четвертую, прочие терапевтические продукты с восьмой на пятую, системные противовирусные лекарства с седьмой на шестую строчку.

TOP10 терапевтических группы (EphMRA 2 уровень) по объему закупок в рублях в январе-июле 2021 года Рейтинг Терапевтическая группа Объем закупок, млрд руб. Динамика рублевого объема янв.-июль 21/янв.-июль 20 Объем закупок, млн упаковок Динамика натурального объема янв.-июль 21/янв.-июль 20 1 Противоопухолевые 57,5 4 5,1 -6 2 Системные антибактериальные средства 12,2 13 60,2 -6 3 Антикоагулянты 11,9 124 5,8 96 4 Иммунодепрессанты 11,2 317 0,3 256 5 Прочие терапевтические продукты 8,0 183 5,7 118 6 Противовирусные препараты для системного использования 7,7 165 5,8 167 7 Цитостатическая гормональная терапия 4,4 7 0,2 -1 8 Внутривенные растворы 3,9 -17 57,6 -43 9 Визуальные диагностикумы 3,3 -10 1,0 -7 10 Противовоспалительные и противоревматические препараты 2,9 102 2,8 -8 Источник: AlphaRM

Во многом лидерство этим группам обеспечили отдельные МНН. Представители практически всех групп вошли в TOP15 МНН по объему закупок. Так, в списке оказалось семь противоопухолевых препаратов. На втором месте расположился кислород, относящийся к прочим терапевтическим продуктам. Также в рейтинге два антикоагулянта.

Почти все МНН, не относящиеся к онкологическим препаратам – противоопухолевым и цитостатикам, связаны с борьбой с COVID-19. Кислород, антикоагулянты, иммунодепрессанты, противовирусные лекарства входят в рекомендации Минздрава по лечение новой коронавирусной инфекции.

Наибольшую динамику продемонстрировали противовирусные средства и иммунодепрессанты, что связано с эффектом базы. Фавипиравир, олокизумаб компании «Р-Фарм» и левилимаб «Биокада» зарегистрированы только во второй половине 2020 года, поэтому их продажи в прошлом году гораздо ниже по сравнению с 2021 годом. Так, закупки левилимаба выросли более чем в 260 раз, олокизумаба – в 29 раз, фавипиравира – почти в 15 раз. Стоит отметить, что первые два применяются в условиях стационара при цитокиновом шторме, а фавипиравир разрешен для применения в амбулаторном режиме.

TOP15 МНН по объему закупок больницами и поликлиниками в рублях в январе-июле 2021 года Рейтинг МНН Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень) Объем закупок, млрд руб. Динамика рублевого объема янв.-июль 21/янв.-июль 20 Объем закупок, тыс. упаковок Динамика натурального объема янв.-июль 21/янв.-июль 20 1 Пембролизумаб Противоопухолевые 7,4 45 43,2 46 2 Кислород Прочие терапевтические продукты 7,1 252 5148,2 152 3 Ниволумаб Противоопухолевые 6,9 26 98,5 27 4 Олокизумаб Иммунодепрессанты 5,5 2809 125,8 2818 5 Фавипиравир Противовирусные препараты для системного использования 4,3 1379 1362,7 9180 6 Бевацизумаб Противоопухолевые 4,2 -2 202,3 5 7 Пертузумаб Противоопухолевые 3,1 1 18,3 10 8 Трастузумаб эмтанзин Противоопухолевые 3,1 25 20,6 23 9 Эноксапарин натрия Антикоагулянты 3,0 118 1532,0 91 10 Трастузумаб Противоопухолевые 2,8 -31 102,2 -22 11 Натрия хлорид Внутривенные растворы 2,5 -16 45022,2 -44 12 Энзалутамид Цитостатическая гормональная терапия 2,3 47 12,8 50 13 Левилимаб Иммунодепрессанты 2,2 26067 38,8 26634 14 Атезолизумаб Противоопухолевые 2,1 18 9,0 23 15 Гепарин натрия Антикоагулянты 2,0 386 1534,8 123 Источник: AlphaRM

В основном препараты из терапевтических групп – лидеров закупок – дорогостоящие. Например, средняя цена иммунодепрессантов 48,1 тыс. руб. за упаковку, противоопухолевых лекарств – 54 тыс. Достаточно дорогими оказались противовирусные лекарства от COVID-19%: средняя стоимость фавипиравира – 4,8 тыс. руб. за упаковку, ремдесивира – 12,9 тыс. Этим может объясняться тот факт, что в деньгах госзакупки больниц и поликлиник выросли, а в упаковках снизились.

Из 95 терапевтических групп препаратов, попавших в госзакупки ЛПУ в январе –июле 2021 года, закупки лекарств 68 групп снизились в натуральном выражении.

Терапевтические группы (EphMRA 2 уровень), закупки которых снизились более чем на 35% в натуральном выражении в январе-июле 2021 года Терапевтическая группа Объем закупок 2020, тыс. упаковок Объем закупок, 2021 тыс. упаковок Динамика 2021/2020, % Антипротозойные и антигельминтные 270,7 68,2 -75 % Препараты для лечения акне 5,6 2,5 -56 % Прочие препараты для лечения заболеваний кожи 9,8 4,7 -52 % Нестероидные препараты для лечения воспалительных заболеваний кожи 178,6 90,3 -49 % Общетонизирующие препараты 13,0 7,3 -44 % Внутривенные растворы 101411,9 57603,0 -43 % Витамины 4209,7 2516,3 -40 % Стоматологические препараты, препараты для лечения полости рта, лекарственные средства для чистки зубов 11,5 7,0 -40 % Препараты для лечения варикозного расширения вен/антигеморроидальные препараты 98,5 59,7 -39 % Периферические вазодилататоры 1264,7 800,2 -37 % Препараты для лечения заболеваний глаз и уха 60,6 38,6 -36 % Блокаторы кальциевых каналов 603,6 387,3 -36 % Плазмозамещающие растворы 649,2 420,0 -35 % Источник: AlphaRM

Что закупалось в целевом сегменте

В целевом сегменте совокупная доля федеральных и региональных программ составляет 92%, поэтому обратим внимание именно на эти закупки.

Закупки по федеральным программам выросли в рублях, за исключением небольшого снижения на 1% закупок для ВИЧ-пациентов. В упаковках уменьшились поставки по всем программам: ВИЧ/Гепатит – на 34%, Нацкалендарь прививок – на 3%, Туберкулез – на 13%.

Закупки антиретровирусных и противовирусных препаратов в денежном объеме федеральных программ занимают 55%. Они могли повлиять на показатели всего подсегмента. Всего в январе–июле 2021 года по программе ВИЧ/Гепатит закуплено 31 МНН, из них натуральный объем поставок снизился по 18 МНН.

Закупки в упаковках снизились по всем МНН, которых в январе–июле 2020 года закупалось больше всего. При этом, согласно клиническим рекомендациям по лечению ВИЧ у взрослых, утвержденным Минздравом в 2021 году, ламивудин, тенофовир и эфавиренз входят в первую линию терапии, абакавир – в альтернативные схемы, фиксированная комбинация лопинавира–ритонавира применяется в особых случаях. Снижение лопиновира–ритонавира может быть связано с тем, что в начале 2020 года препарат попал во временные рекомендации по борьбе с коронавирусом, а затем был исключен.

Предпочтительные схемы антиретровирусной терапии первого ряда для взрослых рекомендовано, присутствующие в клинических рекомендациях:

эфавиренз + ламивудин (или эмтрицитабин) + тенофовир

долутегравир + ламивудин (или эмтрицитабин) + тенофовир

элсульфавирин + ламивудин (или эмтрицитабин) + тенофовир

Стоит отметить, что в первую линию терапии как альтернатива эфавирензу входят долутегравир, закупки которого в январе–июле 2021 года выросли на 26% в рублях и на 46% в упаковках по сравнению с таким же периодом 2020 года, и элсульфавирин, его поставки увеличились на 41 и 42% соответственно.

Альтернатива ламивудину – эмтрицитабин как монорепарат в первые семь месяцев 2021 года не закупался. Третий компонент первой линии – тенофовир – вариантов не имеет.

Закупки отдельных МНН* в программе ВИЧ/Гепатит в январе-июле 2021 года МНН Объем закупок, млрд руб. Динамика рублевого объема янв.-июль 21/янв.-июль 20 Объем закупок, тыс. упаковок Динамика натурального объема янв.-июль 21/янв.-июль 20 Ламивудин 337,6 -60 2,3 -43 Тенофовир 431,7 -29 2,1 -29 Эфавиренз 341,0 -53 0,8 -53 Абакавир 278,0 -69 0,3 -72 Лопинавир+Ритонавир 2092,5 -30 0,6 -42 *МНН с объемом закупок более миллиона упаковок в январе-июле 2020 года Источник: AlphaRM

Закупки по региональным программам снизились более существенно. Среди самых крупных программ – объем поставок свыше 500 млн руб. за январь–июль 2021 года – закупки выросли только по федеральной онкологической программе (+21% в руб. и 118% в упаковках по сравнению с январем–июлем 2020 года) и по региональным программам ВИЧ/Гепатиты (+89% в руб. и +11% в упаковках).

Рост региональных программ ВИЧ/Гепатиты скорее всего связан с закупками противовирусных препаратов Москвой. Из 3,4 млрд руб., потраченных по этим программам в январе–июле 2021 года, на столицу пришлось 1,7 млрд руб. В январе–июле 2020 года Москва противовирусные лекарства не закупала.

По остальным крупным региональным программам произошло снижение: закупки по сердечно-сосудистой программе с федеральным финансированием уменьшились на 39% в рублях и на 57% в упаковках по сравнению с январем-июлем 2020 года, по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госпрограммы «Развитие здравоохранения» – на 32 и 28%, по региональным программам Туберкулез – на 14 и 17%, Диабет – на 30 и 14%.

Елена Калиновская

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