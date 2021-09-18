Больницы и поликлиники закупили на 50 млн упаковок лекарств меньше

Госзакупки лекарств в январе-июле 2021 года выросли на 13% в денежном выражении и снизились на 15% в упаковках. Больше всего в натуральном выражении снизились закупки больниц и поликлиник, а также в целевом сегменте.
За семь месяцев 2021 года госзаказчики купили лекарств на 408,2 млрд руб., подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Это на 13% больше по сравнению с январем–июлем 2021 года. В натуральном выражении за этот период препаратов закуплено меньше на 15% – 419,6 млн упаковок.
Если сравнить закупки в январе–июле за последние четыре года, то снижение в упаковках произошло впервые в 2021 году.
Кто закупил лекарств меньше
Уменьшение объема госзакупок в натуральном выражении произошло во всех сегментах. Наименьшее снижение зафиксировано в программе льготного лекарственного обеспечения (входят федеральная и региональная льгота без учета ВЗН) и в программе ВЗН, на 1 и 3% соответственно.
Больницы и поликлиники (в том числе ведомственные) купили меньше упаковок лекарств на 18%, а в целевом сегменте (входят федеральные и региональные целевые программы, закупки лекарств различными ведомствами, ФСИН, социальными и профилактическими учреждениями, ВМП и пр.) снижение было на 23%.
Что закупали больницы и поликлиники
Больше всего лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) потратили денег на закупку противоопухолевых лекарств. По сравнению с январем–июлем 2020 года в этом же периоде текущего года позиции многих терапевтических групп изменились. Например, иммунодепрессанты поднялись с девятой строки на четвертую, прочие терапевтические продукты с восьмой на пятую, системные противовирусные лекарства с седьмой на шестую строчку.
|TOP10 терапевтических группы (EphMRA 2 уровень) по объему закупок в рублях в январе-июле 2021 года
|Рейтинг
|Терапевтическая группа
|Объем закупок, млрд руб.
|Динамика рублевого объема янв.-июль 21/янв.-июль 20
|Объем закупок, млн упаковок
|Динамика натурального объема янв.-июль 21/янв.-июль 20
|1
|Противоопухолевые
|57,5
|4
|5,1
|-6
|2
|Системные антибактериальные средства
|12,2
|13
|60,2
|-6
|3
|Антикоагулянты
|11,9
|124
|5,8
|96
|4
|Иммунодепрессанты
|11,2
|317
|0,3
|256
|5
|Прочие терапевтические продукты
|8,0
|183
|5,7
|118
|6
|Противовирусные препараты для системного использования
|7,7
|165
|5,8
|167
|7
|Цитостатическая гормональная терапия
|4,4
|7
|0,2
|-1
|8
|Внутривенные растворы
|3,9
|-17
|57,6
|-43
|9
|Визуальные диагностикумы
|3,3
|-10
|1,0
|-7
|10
|Противовоспалительные и противоревматические препараты
|2,9
|102
|2,8
|-8
|Источник: AlphaRM
Во многом лидерство этим группам обеспечили отдельные МНН. Представители практически всех групп вошли в TOP15 МНН по объему закупок. Так, в списке оказалось семь противоопухолевых препаратов. На втором месте расположился кислород, относящийся к прочим терапевтическим продуктам. Также в рейтинге два антикоагулянта.
Почти все МНН, не относящиеся к онкологическим препаратам – противоопухолевым и цитостатикам, связаны с борьбой с COVID-19. Кислород, антикоагулянты, иммунодепрессанты, противовирусные лекарства входят в рекомендации Минздрава по лечение новой коронавирусной инфекции.
Наибольшую динамику продемонстрировали противовирусные средства и иммунодепрессанты, что связано с эффектом базы. Фавипиравир, олокизумаб компании «Р-Фарм» и левилимаб «Биокада» зарегистрированы только во второй половине 2020 года, поэтому их продажи в прошлом году гораздо ниже по сравнению с 2021 годом. Так, закупки левилимаба выросли более чем в 260 раз, олокизумаба – в 29 раз, фавипиравира – почти в 15 раз. Стоит отметить, что первые два применяются в условиях стационара при цитокиновом шторме, а фавипиравир разрешен для применения в амбулаторном режиме.
|TOP15 МНН по объему закупок больницами и поликлиниками в рублях в январе-июле 2021 года
|Рейтинг
|МНН
|Терапевтическая группа (EphMRA 2 уровень)
|Объем закупок, млрд руб.
|Динамика рублевого объема янв.-июль 21/янв.-июль 20
|Объем закупок, тыс. упаковок
|Динамика натурального объема янв.-июль 21/янв.-июль 20
|1
|Пембролизумаб
|Противоопухолевые
|7,4
|45
|43,2
|46
|2
|Кислород
|Прочие терапевтические продукты
|7,1
|252
|5148,2
|152
|3
|Ниволумаб
|Противоопухолевые
|6,9
|26
|98,5
|27
|4
|Олокизумаб
|Иммунодепрессанты
|5,5
|2809
|125,8
|2818
|5
|Фавипиравир
|Противовирусные препараты для системного использования
|4,3
|1379
|1362,7
|9180
|6
|Бевацизумаб
|Противоопухолевые
|4,2
|-2
|202,3
|5
|7
|Пертузумаб
|Противоопухолевые
|3,1
|1
|18,3
|10
|8
|Трастузумаб эмтанзин
|Противоопухолевые
|3,1
|25
|20,6
|23
|9
|Эноксапарин натрия
|Антикоагулянты
|3,0
|118
|1532,0
|91
|10
|Трастузумаб
|Противоопухолевые
|2,8
|-31
|102,2
|-22
|11
|Натрия хлорид
|Внутривенные растворы
|2,5
|-16
|45022,2
|-44
|12
|Энзалутамид
|Цитостатическая гормональная терапия
|2,3
|47
|12,8
|50
|13
|Левилимаб
|Иммунодепрессанты
|2,2
|26067
|38,8
|26634
|14
|Атезолизумаб
|Противоопухолевые
|2,1
|18
|9,0
|23
|15
|Гепарин натрия
|Антикоагулянты
|2,0
|386
|1534,8
|123
|Источник: AlphaRM
В основном препараты из терапевтических групп – лидеров закупок – дорогостоящие. Например, средняя цена иммунодепрессантов 48,1 тыс. руб. за упаковку, противоопухолевых лекарств – 54 тыс. Достаточно дорогими оказались противовирусные лекарства от COVID-19%: средняя стоимость фавипиравира – 4,8 тыс. руб. за упаковку, ремдесивира – 12,9 тыс. Этим может объясняться тот факт, что в деньгах госзакупки больниц и поликлиник выросли, а в упаковках снизились.
Из 95 терапевтических групп препаратов, попавших в госзакупки ЛПУ в январе –июле 2021 года, закупки лекарств 68 групп снизились в натуральном выражении.
|Терапевтические группы (EphMRA 2 уровень), закупки которых снизились более чем на 35% в натуральном выражении в январе-июле 2021 года
|Терапевтическая группа
|Объем закупок 2020, тыс. упаковок
|Объем закупок, 2021 тыс. упаковок
|Динамика 2021/2020, %
|Антипротозойные и антигельминтные
|270,7
|68,2
|-75 %
|Препараты для лечения акне
|5,6
|2,5
|-56 %
|Прочие препараты для лечения заболеваний кожи
|9,8
|4,7
|-52 %
|Нестероидные препараты для лечения воспалительных заболеваний кожи
|178,6
|90,3
|-49 %
|Общетонизирующие препараты
|13,0
|7,3
|-44 %
|Внутривенные растворы
|101411,9
|57603,0
|-43 %
|Витамины
|4209,7
|2516,3
|-40 %
|Стоматологические препараты, препараты для лечения полости рта, лекарственные средства для чистки зубов
|11,5
|7,0
|-40 %
|Препараты для лечения варикозного расширения вен/антигеморроидальные препараты
|98,5
|59,7
|-39 %
|Периферические вазодилататоры
|1264,7
|800,2
|-37 %
|Препараты для лечения заболеваний глаз и уха
|60,6
|38,6
|-36 %
|Блокаторы кальциевых каналов
|603,6
|387,3
|-36 %
|Плазмозамещающие растворы
|649,2
|420,0
|-35 %
|Источник: AlphaRM
Что закупалось в целевом сегменте
В целевом сегменте совокупная доля федеральных и региональных программ составляет 92%, поэтому обратим внимание именно на эти закупки.
Закупки по федеральным программам выросли в рублях, за исключением небольшого снижения на 1% закупок для ВИЧ-пациентов. В упаковках уменьшились поставки по всем программам: ВИЧ/Гепатит – на 34%, Нацкалендарь прививок – на 3%, Туберкулез – на 13%.
Закупки антиретровирусных и противовирусных препаратов в денежном объеме федеральных программ занимают 55%. Они могли повлиять на показатели всего подсегмента. Всего в январе–июле 2021 года по программе ВИЧ/Гепатит закуплено 31 МНН, из них натуральный объем поставок снизился по 18 МНН.
Закупки в упаковках снизились по всем МНН, которых в январе–июле 2020 года закупалось больше всего. При этом, согласно клиническим рекомендациям по лечению ВИЧ у взрослых, утвержденным Минздравом в 2021 году, ламивудин, тенофовир и эфавиренз входят в первую линию терапии, абакавир – в альтернативные схемы, фиксированная комбинация лопинавира–ритонавира применяется в особых случаях. Снижение лопиновира–ритонавира может быть связано с тем, что в начале 2020 года препарат попал во временные рекомендации по борьбе с коронавирусом, а затем был исключен.
Предпочтительные схемы антиретровирусной терапии первого ряда для взрослых рекомендовано, присутствующие в клинических рекомендациях:
-
эфавиренз + ламивудин (или эмтрицитабин) + тенофовир
-
долутегравир + ламивудин (или эмтрицитабин) + тенофовир
-
элсульфавирин + ламивудин (или эмтрицитабин) + тенофовир
Стоит отметить, что в первую линию терапии как альтернатива эфавирензу входят долутегравир, закупки которого в январе–июле 2021 года выросли на 26% в рублях и на 46% в упаковках по сравнению с таким же периодом 2020 года, и элсульфавирин, его поставки увеличились на 41 и 42% соответственно.
Альтернатива ламивудину – эмтрицитабин как монорепарат в первые семь месяцев 2021 года не закупался. Третий компонент первой линии – тенофовир – вариантов не имеет.
|Закупки отдельных МНН* в программе ВИЧ/Гепатит в январе-июле 2021 года
|МНН
|Объем закупок, млрд руб.
|Динамика рублевого объема янв.-июль 21/янв.-июль 20
|Объем закупок, тыс. упаковок
|Динамика натурального объема янв.-июль 21/янв.-июль 20
|Ламивудин
|337,6
|-60
|2,3
|-43
|Тенофовир
|431,7
|-29
|2,1
|-29
|Эфавиренз
|341,0
|-53
|0,8
|-53
|Абакавир
|278,0
|-69
|0,3
|-72
|Лопинавир+Ритонавир
|2092,5
|-30
|0,6
|-42
|*МНН с объемом закупок более миллиона упаковок в январе-июле 2020 года
|Источник: AlphaRM
Закупки по региональным программам снизились более существенно. Среди самых крупных программ – объем поставок свыше 500 млн руб. за январь–июль 2021 года – закупки выросли только по федеральной онкологической программе (+21% в руб. и 118% в упаковках по сравнению с январем–июлем 2020 года) и по региональным программам ВИЧ/Гепатиты (+89% в руб. и +11% в упаковках).
Рост региональных программ ВИЧ/Гепатиты скорее всего связан с закупками противовирусных препаратов Москвой. Из 3,4 млрд руб., потраченных по этим программам в январе–июле 2021 года, на столицу пришлось 1,7 млрд руб. В январе–июле 2020 года Москва противовирусные лекарства не закупала.
По остальным крупным региональным программам произошло снижение: закупки по сердечно-сосудистой программе с федеральным финансированием уменьшились на 39% в рублях и на 57% в упаковках по сравнению с январем-июлем 2020 года, по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» госпрограммы «Развитие здравоохранения» – на 32 и 28%, по региональным программам Туберкулез – на 14 и 17%, Диабет – на 30 и 14%.
Елена Калиновская
pharmvestnik