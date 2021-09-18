Омбудсмен призвала поменять порядок закупки лекарств для онкобольных детей

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова считает необходимым изменить порядок закупки лекарств для онкобольных детей. Она призвала проводить конкурс на закупку по торговым наименованиям препаратов.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила усовершенствовать порядок закупки лекарств для несовершеннолетних с онкологией, чтобы конкурс можно было объявлять по торговым наименованиям препаратов. Об этом сообщает «РИА Новости». Для изменения процедуры закупки нужно «дополнить перечень оснований для соответствующего решения врачебной комиссии, кроме индивидуальной непереносимости жизненных показаний», считает Кузнецова.

Также она предложила дополнить порядок наличием у медика необходимых данных о возможных побочных эффектах препарата либо его недостаточной эффективности. Кроме того, Кузнецова призвала «разработать меры по совершенствованию механизма передачи информации от родителей в Росздравнадзор, учета побочных действий препарата, в том числе за счет упрощения процедур установления нежелательных последствий».

Минздрав России в марте и в мае подготовил ряд необходимых поправок в закон для того, чтобы онкобольные дети могли получать препараты офф-лейбл, включенные в клинические рекомендации или стандарты оказания медпомощи. В июне законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Григорий Дубов

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