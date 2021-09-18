Минздрав решил провести дописследование по совместимости вакцин против гриппа и COVID-19

Эксперты Минздрава решили пока не принимать решения о совместимости препаратов против гриппа и коронавирусной инфекции. Для этого проведут дополнительные исследования. Ранее министр здравоохранения сообщал о новых данных по безопасности совместного применения вакцин.

Иммунологическая комиссия Минздрава решила провести дополнительные исследования на безопасность и эффективность вакцин против гриппа и коронавирусной инфекции в рамках из одновременного введения. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.

«Эти исследования будут в кратчайшее время проведены и уже тогда будет принято окончательное решение относительно возможности использования их одновременно. Но пока они не проведены, мы оставляем тот промежуток, который был зафиксирован, это один месяц», — сказал он (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о новых данных по безопасности совместного применения вакцин от гриппа и COVID-19. В начале сентября в России стартовала вакцинация от гриппа. Как сообщала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, необходимо соблюдать интервал не менее одного месяца между прививками от гриппа и коронавируса.

Ринат Васбеев

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