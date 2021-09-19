«Нанолек» к 2023 году запустит производство полного цикла

Компания «Нанолек» сообщила о намерении начать свое производство биотехнологических субстанций к концу 2023 года. Об этом стало известно на открытии центра ранней разработки R&D «Нанолек» в подмосковном Пущино 17 сентября.

«Действительно, для нас это новый этап. На сегодня мы закончили проект (прим. ред: открытие собственного R&D центра) и выделили огромный корпус под вопросы производства собственных субстанций. Мы планируем к концу 2023 года уже запустить это производство», – прокомментировал информацию о расширении вакцинного бизнеса генеральный директор, председатель правления «Нанолек» Михаил Некрасов на открытии центра в Пущино.

Размер инвестиций в R&D-центр в Пущино составил 50 млн руб., всего в ранние разработки собственных лекарственных препаратов «Нанолек» выделит 2 млрд рублей до 2025 года, сообщили в компании.

«Для фармацевтической компании инвестиции в раннюю разработку являются крайне рискованными, – сказал Владимир Христенко. – Мы решились на создание собственного R&D-центра и разработку собственных лекарственных препаратов «с нуля» только накопив серьезные компетенции в производстве и трансфере технологий. В 2020 году компания показала выручку 12,5 млрд руб. и также вошла в пятерку лидеров среди производителей вакцин для национального календаря прививок: сейчас около 20% вакцин, закупаемых в рамках национального календаря прививок, обеспечивает «Нанолек”».

Президент компании добавил, что «Нанолек» в течение пяти лет планирует стать лидером среди производителей вакцин в России, что означает добавление как минимум четырех новых вакцин в ее портфель.

«Мы уже на данный момент активно работаем в рамках Национального календаря профилактических прививок. Наша основная цель – это максимальное обеспечение потребностей нашей страны, с точки зрения поставок к Национальному календарю профилактических прививок. Если мы сможем это сделать, что это позволит нам занять лидирующую позицию в течении 5 лет», – рассказал Христенко.

Помимо покрытия запросов внутренного рынка, компания намерена выйти на экспорт. «Для того, чтобы выйти на внешние рынки нужно, во-первых, производство полного цикла. Если ты покупаешь субстанцию за рубежом, то крайне сложно потом сделать готовую лекарственную форму и выйти на экспортные рынки. Второе, надо разрабатывать собственные технологии сначала. Это сложный и тернистый путь», – отметил президент «Нанолек» Владимир Христенко

Как сообщила Светлана Закирова, заместитель генерального директора «Нанолек» по разработкам и исследованиям, первым шагом для дальнейшего развития экспортного потенциала компании является создание своего центра ранней разработки: «Ранняя разработка и ранее масштабирование. Это то, чего не хватало для того, чтобы сложился весь паззл, и мы могли назвать себя компанией полного цикла. Это важно с нескольких точек зрения: наличие собственных разработок позволяет нам повысить конкурентность на рынке, не только РФ. Это так же отвечает на вызовы развития фармпромышленности РФ».

gxpnews