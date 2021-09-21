«Губернские аптеки» запустили проект по утилизации просроченных лекарств

Компания «Губернские аптеки» (Красноярский край) запустила новый экологический проект, в рамках которого открыла в Красноярске пункты приема лекарств с истекшим сроком годности. Об этом сообщает «НИА-Красноярск».

Проект «Программа утилизации просроченных лекарств» стартовал в понедельник, 20 сентября. В городских аптеках установили специальные контейнеры, куда будут собирать просроченные или поврежденные, пришедшие в негодность медикаменты от населения. Затем силами АО «Губернские аптеки» препараты экологично утилизируют.

«Проблема попадания медикаментов в почву, воду и воздух имеет на сегодняшний день катастрофические последствия для экологии. Даже очистительные сооружения не могут полностью уничтожить вещества, входящие в состав медикаментов. И каждый из нас может сделать вклад в сохранение экологии региона, в первую очередь, и всей планеты в глобальном масштабе. Сотрудники «Губернских аптек» станут инноваторами-волонтерами, кто поднимет эту тему в регионе и будет формировать новый экологический подход в крае», – отметила менеджер по продвижению АО «Губернские аптеки» Ольга Саенко.

gxpnews