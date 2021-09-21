Министр здравоохранения Удмуртии покинул пост

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов 20 сентября освободил от должности министра здравоохранения региона Георгия Щербака, возглавлявшего Минздрав с августа 2019 года. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель министра Сергей Стрижнев.

В тематическом указе Бречалова отмечено, что решение об отставке принято «в связи с прекращением трудового договора по инициативе работника». В республиканском Минздраве сообщили, что Щербак переходит на другую работу, но не уточнили, куда именно.

Временно исполнять обязанности главы ведомства будет Сергей Стрижнев, с марта 2020 года работавший главврачом Глазовской межрайонной больницы Удмуртии, а с ноября – замминистра здравоохранения региона.

Стрижнев окончил Красноярский государственный медицинский университет по специальности «хирургия», второе образование получил в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В разное время занимал руководящие должности в московских медучреждениях. «В последние годы вел экспертную работу по здравоохранению в ОНФ, взаимодействовал с исполнительными и законодательными органами государственной власти федерального и регионального уровней», – рассказали в Минздраве республики.

Георгий Щербак в 1987 году окончил военно-медицинский факультет при Томском медицинском институте по специальности «лечебно-профилактическое дело». Сначала служил в ВС РФ – занимался организацией медицинского обеспечения частей ВДВ. С 2004 по 2007 год был главным врачом одного их медучреждений в Тульской области, работал заместителем начальника санаторно-курортного комплекса Минобороны. С апреля 2018 года был первым заместителем министра здравоохранения Удмуртии, с августа 2019 года – и. о. министра, с марта 2020-го – глава ведомства.

В феврале 2021 года заместителем председателя правительства Удмуртии, отвечающим за систему здравоохранения, стала Эльвира Пинчук, основательница и бывшая владелица сети частных клиник «Доктор плюс». На этом посту в статусе исполняющей обязанности она работала с начала декабря 2020 года.

На фоне пандемии COVID-19 и в связи с нагрузкой на систему здравоохранения в 2020 году главы профильных министерств, департаментов и комитетов сменились в 30 регионах России. Кадровые перестановки продолжились и в 2021 году. Например, в июле ротация кадров произошла в Тульской области, в августе – в Пензенской.