Восьмой созыв: кто из представителей отрасли здравоохранения прошел в Госдуму

В состав Госдумы РФ VIII созыва, по итогам голосования, войдут несколько представляющих здравоохранение депутатов, а именно – академик Александр Румянцев, колопроктолог Бадма Башанкаев, педиатры Татьяна Буцкая и Татьяна Кусайко, а также генеральный директор аптечных сетей «Неофарм» Евгений Нифантьев. Из федерального списка кандидатов на депутатское кресло могут претендовать главный врач московской ГКБ №40 Денис Проценко и главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко. Все они выдвигались от партии «Единая Россия», которая, по данным Центризбиркома, набрала 49,83% голосов. В состав Госдумы РФ VIII созыва, по итогам голосования, войдут несколько представляющих здравоохранение депутатов, а именно – академик Александр Румянцев, колопроктолог Бадма Башанкаев, педиатры Татьяна Буцкая и Татьяна Кусайко, а также генеральный директор аптечных сетей «Неофарм» Евгений Нифантьев. Из федерального списка кандидатов на депутатское кресло могут претендовать главный врач московской ГКБ №40 Денис Проценко и главный врач ГКБ №52 Марьяна Лысенко. Все они выдвигались от партии «Единая Россия», которая, по данным Центризбиркома, набрала 49,83% голосов.

По данным ЦИК, Евгений Нифантьев, проходивший одномандатником по Орехово-Боровскому округу Москвы и представляющий партию «Единая Россия», набрал наибольшее число голосов (92 484) по сравнению с другими кандидатами, что составило 39,4% от общего числа проголосовавших по округу. Президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев набрал 81 458 голосов (35,2% от общего числа голосов) по Черемушкинскому одномандатному округу Москвы. Подробное обоснование его предвыборной кампании можно почитать здесь.

В Перовском одномандатном округе Москвы выиграла Татьяна Буцкая. В 1999 году она окончила РНИМУ им. Н.И. Пирогова, работала врачом и заместителем главного врача в ГК «Мать и дитя». Она набрала 40,2% голосов в своем округе.

В Мурманской области победу одержала Татьяна Кусайко, набравшая 36,2% голосов. В Калмыкии наибольшее (42,5%) число голосов набрал Бадма Башанкаев.

В федеральный список кандидатов в Госдуму от «Единой России» вошли врачи Марьяна Лысенко и Денис Проценко, который, однако, как сообщают источники «Интерфакс», намерен отказаться от депутатского статуса. При этом ранее Проценко объяснял свое участие в выборах возможностью «перезагрузить» систему здравоохранения, в том числе первичного звена. Он развернул широкую информационную кампанию, проводил конференции с различными представителями отрасли, а 17 сентября представил проект «Консилиум доктора Проценко».

В августе стало известно, что председатель Комитета Госдумы по охране здоровья и депутат фракции «Единая Россия» Дмитрий Морозов не будет избираться в новый созыв.

В ходе обработки 99,99% протоколов голосования, как сообщает ЦИК, наибольшее число голосов набрала партия «Единая Россия» (49,82%), также пятипроцентный барьер преодолела КПРФ, набравшая 18,93% голосов, ЛДПР – 7,55%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 7,46% и партия «Новые люди» – 5,32%.

Фото: minvr.gov.ru

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