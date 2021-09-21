В Саратовской области закончились лекарства для амбулаторного лечения COVID-19

Из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в Саратовской области регион не успевает закупить лекарства для лечения амбулаторных пациентов – признал в Instagram Министерства здравоохранения Саратовской области его руководитель Олег Костин. Такие препараты теперь будут выдаваться только «адресной группе», то есть остро нуждающимся в них пациентам.

«Было выделено огромное количество средств, в том числе последние 24 млн [из резервного фонда правительства РФ] и 20 млн рублей, которые дал наш губернатор. Но резкий повсеместный рост заболеваемости не позволяет угнаться в закупках за таким количеством препаратов. Буквально в считаные дни и даже часы разработаем адресный характер помощи, и препараты будут выдаваться уже по адресной группе – лицам, которые остро нуждаются в них», – подчеркнул Костин.

На 20 сентября в Саратовской области выявлено 284 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Регион стал двадцатым по этому показателю в стране.

Ранее в комментариях жители области жаловались на отказ больниц в выдаче препаратов.

Больные COVID-19 в легкой форме с 2020 года обеспечиваются лекарствами бесплатно. Правительство РФ в октябре 2020 года выделило 5,04 млрд рублей регионам на закупку препаратов для таких пациентов, из них 91,1 млн рублей – Саратовской области. Следующие два транша по 2,7 млрд рублей были распределены между регионами в январе и марте. Тогда область получила в общей сложности 83,2 млн рублей.

Амбулаторно пациенты, согласно временным рекомендациям, получают фавипиравир, интерферон альфа в интраназальных формах, парацетамол, а также антикоагулянт при риске тромбообразования.

На невыдачу этих лекарств ранее жаловались пациенты в Свердловской и Челябинской областях, о чем сообщали региональные порталы. В Минздраве Челябинской области дефицит препаратов отрицали.

В России 20 сентября выявили 20,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом – на 2% больше, чем днем ранее.