Антикоагулянты за несколько лет подорожали в аптеках на 65%

За последние три года стоимость антикоагулянтов росла в среднем на 19% в год. В 2020-2021 годах рост цен связан с пандемией новой коронавирусной инфекции.
«ФВ» исследовал изменение средней стоимости лекарств группы антикоагулянтов на аптечном рынке. По данным AlphaRM, cредняя цена на препараты этой группы в аптеках в январе–июле 2021 года выросла на 65% по сравнению с таким же периодом 2018 года. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции спрос на эти лекарства вырос: в январе–июле 2020 на 17% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в январе–июле 2021 года – на 27%.
Сколько антикоагулянтов покупают в аптеках
По данным AlphaRM, с января по июль текущего года аптеки продали препаратов из группы антикоагулянтов более 43 млн упаковок на сумму 29 млрд руб. Это на 27% больше в рублях и на 11% в упаковках по сравнению с периодом январь–июль 2020 года. Группа заметно опережает рост рынка: за семь месяцев текущего года общие аптечные продажи выросли на 10% в рублях и снизились на 7% в упаковках.
Источник: AlphaRM
Почему подорожали антикоагулянты
В 2020 году правительство выпустило постановление №441 от 0.04.2020, которое для избежания дефицита лекарств из-за резкого роста спроса позволяет повысить зарегистрированные цены на отдельные препараты. Повышенная цена действует до 1 января 2022 года. Это происходит в том случае, если лекарства используются в борьбе с чрезвычайной ситуацией. Антикоагулянты включены во временные рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.
В прошлом году в министерство поступили заявления от 16 производителей на повышение стоимости антикоагулянтов. Цены повышены для двух МНН – гепарин натрия и эноксапарин натрия. В основном решения о повышении цен были во второй половине 2020 года, поэтому, если сравнивать первые семь месяцев 2021 года с таким же периодом прошлого года, средняя цена на гепарин выросла более чем в два раза: с 816 руб. за упаковку до 1 805 руб. Эноксапарин натрия относительно прошлого года подоражал на 21% , упаковку лекарства можно приобрести в среднем за 2 500 руб. Цены второго полугодия 2020 года скорее всего будут ближе к уровню 2021 года.
Если рассматривать цены на антикоагулянты в отдаленной перспективе, то можно заметить, что объем продаж лекарств стоимостью менее 100 руб. уменьшился и теперь занимает не более 1% от общей суммы. Тогда как три года назад он приближался к 3%. Также сократился стоимостной объем препаратов в ценовом диапазоне от 100 до 500 руб. с 35,2% в 2018 году до 20,1% в текущем году. Ценовая категория от 2000 руб. до 5000 руб. значительно увеличилась за это время. Если несколько лет назад препараты данной категории занимали около 37% на рынке, то теперь доля антикоагулянтов в данном диапазоне более 60%.
Источник: AlphaRM
Лидеры рынка
За первые семь месяцев на аптечном рынке обращалось около 80 брендов группы антикоагулянтов с 33 МНН. Лидером в данном сегменте остается препарат ривароксабан (бренд «Ксарелто»). Лекарство занимает более 30% рынка. Цена на ривароксабан с прошлого года повысилась на 12% и теперь составляет в среднем 3569 руб. за упаковку. В аптеках данный препарат представлен более 10 SKU (позиции с различными дозировками и фасовками). По данным AlphaRM самой популярной позицией в исследуемый период стали таблетки «Ксарелто» покрытые пленочной оболочкой 20 мг №28 – цена на него составляет в среднем 3144 руб. за упаковку. На втором месте в рейтинге апиксабан (бренд «Эликвис») – его доля в сегменте около 23%. Средняя цена на упаковку этого лекарства ниже, чем у лидера рынка – 1767 руб.–
Максимальный рост средней цены в ТОР20 отмечен у МНН гепарин натрия +121,3%, это произошло за счет возможности повышения стоимости по постановлению №441. У нескольких участников рейтинга зафиксировано снижение средней стоимости, но в основном незначительное. Более всего снизилась цена на тикагрелор (бренд «Брилинта») –13,6%. Вместе со стоимостью также снизились и продажи данного антикоагулянта более чем на 30%. Наиболее бюджетным лекарством в рейтинге является ацетилсалициловая кислота – МНН представлен десятью брендами. Все они входят в ценовую категорию до 100 руб. или от 100 до 500 руб. Максимальная доля у торговой марки «Тромбо асс», которая оттягивает на себя более 64% продаж данного МНН в группе. Бренд также представлен несколькими позициями, но чаще всего покупатели приобретают «Тромбо асс» в максимальной фасовке и дозировке (таблетки 100 мг №100) – это SKU занимает более половины всех продаж бренда.
|
ТОР20 МНН антикоагулянтов на аптечном рынке в стоимостном выражении в январе-июле 2021 года
|
Рейтинг
|
МНН
|
Количество брендов
|
Доля продаж, %
|
Средняя цена, руб.
|
Прирост средней цены январь-июль 2021/январь-июль 2020, %
|
Январь-июль 2020
|
Январь-июль 2021
|
1
|
Ривароксабан
|
1
|
30,8
|
3186
|
3569
|
12,0
|
2
|
Апиксабан
|
1
|
23,0
|
1712
|
1767
|
3,2
|
3
|
Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид
|
6
|
13,5
|
226
|
230
|
1,8
|
4
|
Дабигатрана этексилат
|
1
|
8,0
|
3168
|
3299
|
4,1
|
5
|
Клопидогрел
|
19
|
6,2
|
654
|
649
|
-0,8
|
6
|
Ацетилсалициловая кислота
|
10
|
4,4
|
91
|
96
|
6,1
|
7
|
Эноксапарин натрия
|
7
|
3,6
|
2060
|
2493
|
21,0
|
8
|
Дипиридамол
|
3
|
2,8
|
681
|
851
|
25,0
|
9
|
Сулодексид
|
2
|
2,7
|
2688
|
2951
|
9,8
|
10
|
Тикагрелор
|
1
|
1,9
|
5758
|
4972
|
-13,6
|
11
|
Надропарин кальция
|
3
|
0,9
|
2712
|
3592
|
32,5
|
12
|
Варфарин
|
5
|
0,7
|
115
|
136
|
18,0
|
13
|
Клопидогрел+Ацетилсалициловая кислота
|
4
|
0,4
|
1590
|
1448
|
-9,0
|
14
|
Гепарин натрия
|
4
|
0,4
|
816
|
1805
|
121,3
|
15
|
Цилостазол
|
2
|
0,2
|
2090
|
2043
|
-2,2
|
16
|
Тромбовазим
|
1
|
0,2
|
3451
|
3428
|
-0,7
|
17
|
Далтепарин натрия
|
2
|
0,1
|
2298
|
3079
|
34,0
|
18
|
Прасугрел
|
1
|
0,1
|
3974
|
4200
|
5,7
|
19
|
Парнапарин натрия
|
1
|
0,1
|
1474
|
1521
|
3,2
|
20
|
Проурокиназа
|
2
|
0,05
|
994
|
985
|
-0,9
|
Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik