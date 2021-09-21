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Антикоагулянты за несколько лет подорожали в аптеках на 65%

За последние три года стоимость антикоагулянтов росла в среднем на 19% в год. В 2020-2021 годах рост цен связан с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«ФВ» исследовал изменение средней стоимости лекарств группы антикоагулянтов на аптечном рынке. По данным AlphaRM, cредняя цена на препараты этой группы в аптеках в январе–июле 2021 года выросла на 65% по сравнению с таким же периодом 2018 года. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции спрос на эти лекарства вырос: в январе–июле 2020 на 17% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в январе–июле 2021 года – на 27%.

Сколько антикоагулянтов покупают в аптеках

По данным AlphaRM, с января по июль текущего года аптеки продали препаратов из группы антикоагулянтов более 43 млн упаковок на сумму 29 млрд руб. Это на 27% больше в рублях и на 11% в упаковках по сравнению с периодом январь–июль 2020 года. Группа заметно опережает рост рынка: за семь месяцев текущего года общие аптечные продажи выросли на 10% в рублях и снизились на 7% в упаковках.

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Источник: AlphaRM

Почему подорожали антикоагулянты

В  2020 году правительство выпустило постановление №441 от 0.04.2020, которое для избежания дефицита лекарств из-за резкого роста спроса позволяет повысить зарегистрированные цены на отдельные препараты.  Повышенная цена действует до 1 января 2022 года. Это происходит в том случае, если лекарства используются в борьбе с чрезвычайной ситуацией. Антикоагулянты включены во временные рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.

В прошлом году в министерство поступили заявления от 16 производителей на повышение стоимости антикоагулянтов. Цены повышены для двух МНН – гепарин натрия и эноксапарин натрия.  В основном решения о повышении цен были во второй половине 2020 года, поэтому, если сравнивать первые семь месяцев 2021 года  с таким же периодом прошлого года, средняя цена на гепарин выросла более чем в два раза: с 816 руб. за упаковку до 1 805 руб. Эноксапарин натрия относительно прошлого года подоражал на 21% , упаковку лекарства можно приобрести в среднем за 2 500 руб. Цены второго полугодия 2020 года скорее всего будут ближе к уровню 2021 года.

Если рассматривать цены на антикоагулянты в отдаленной перспективе, то можно заметить, что  объем продаж лекарств стоимостью менее 100 руб. уменьшился и теперь занимает не более 1% от общей суммы. Тогда как три года назад он приближался к 3%. Также сократился стоимостной объем препаратов в ценовом диапазоне от 100 до 500 руб. с 35,2%  в 2018 году до 20,1% в текущем году. Ценовая категория от 2000 руб. до 5000 руб. значительно увеличилась за это время. Если несколько лет назад препараты данной категории занимали около  37% на рынке, то теперь доля антикоагулянтов в данном диапазоне более 60%.

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Источник: AlphaRM

Лидеры рынка

За первые семь месяцев на аптечном рынке обращалось около 80 брендов группы антикоагулянтов с 33 МНН. Лидером в данном сегменте остается препарат ривароксабан (бренд «Ксарелто»). Лекарство занимает более 30% рынка. Цена на ривароксабан с прошлого года повысилась на 12% и теперь составляет в среднем 3569 руб. за упаковку. В аптеках данный препарат представлен более 10 SKU (позиции с различными дозировками и фасовками). По данным AlphaRM самой популярной позицией в исследуемый период стали таблетки «Ксарелто»  покрытые пленочной оболочкой 20 мг №28 – цена на него составляет в среднем 3144 руб. за упаковку. На втором месте в рейтинге апиксабан (бренд  «Эликвис») – его доля в сегменте около 23%. Средняя цена на упаковку этого лекарства ниже, чем у лидера рынка – 1767 руб.–

Максимальный рост средней цены в ТОР20 отмечен у МНН гепарин натрия +121,3%, это произошло за счет возможности повышения стоимости по постановлению №441. У нескольких участников рейтинга зафиксировано снижение средней стоимости, но в основном незначительное. Более всего снизилась цена на тикагрелор (бренд «Брилинта») –13,6%. Вместе со стоимостью также снизились и продажи данного антикоагулянта более чем на 30%. Наиболее бюджетным лекарством в рейтинге является ацетилсалициловая кислота – МНН представлен десятью брендами. Все они входят в ценовую категорию до 100 руб. или от 100 до 500 руб. Максимальная доля у торговой марки «Тромбо асс», которая оттягивает на себя более 64% продаж данного МНН в группе. Бренд также представлен несколькими позициями, но чаще всего покупатели приобретают  «Тромбо асс» в максимальной фасовке и дозировке (таблетки 100 мг №100) – это SKU занимает более половины всех продаж бренда.

ТОР20 МНН антикоагулянтов на аптечном рынке в стоимостном выражении  в январе-июле 2021 года

Рейтинг

МНН

Количество брендов

Доля продаж, %

Средняя цена, руб.

Прирост средней цены январь-июль 2021/январь-июль 2020, %

Январь-июль 2020

Январь-июль 2021

1

Ривароксабан

1

30,8

3186

3569

12,0

2

Апиксабан

1

23,0

1712

1767

3,2

3

Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид

6

13,5

226

230

1,8

4

Дабигатрана этексилат

1

8,0

3168

3299

4,1

5

Клопидогрел

19

6,2

654

649

-0,8

6

Ацетилсалициловая кислота

10

4,4

91

96

6,1

7

Эноксапарин натрия

7

3,6

2060

2493

21,0

8

Дипиридамол

3

2,8

681

851

25,0

9

Сулодексид

2

2,7

2688

2951

9,8

10

Тикагрелор

1

1,9

5758

4972

-13,6

11

Надропарин кальция

3

0,9

2712

3592

32,5

12

Варфарин

5

0,7

115

136

18,0

13

Клопидогрел+Ацетилсалициловая кислота

4

0,4

1590

1448

-9,0

14

Гепарин натрия

4

0,4

816

1805

121,3

15

Цилостазол

2

0,2

2090

2043

-2,2

16

Тромбовазим

1

0,2

3451

3428

-0,7

17

Далтепарин натрия

2

0,1

2298

3079

34,0

18

Прасугрел

1

0,1

3974

4200

5,7

19

Парнапарин натрия

1

0,1

1474

1521

3,2

20

Проурокиназа

2

0,05

994

985

-0,9

Источник: AlphaRM

Вероника Догузова
pharmvestnik

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21 сентября, 2021 | Просмотров: 102