Антикоагулянты за несколько лет подорожали в аптеках на 65%

За последние три года стоимость антикоагулянтов росла в среднем на 19% в год. В 2020-2021 годах рост цен связан с пандемией новой коронавирусной инфекции.

«ФВ» исследовал изменение средней стоимости лекарств группы антикоагулянтов на аптечном рынке. По данным AlphaRM, cредняя цена на препараты этой группы в аптеках в январе–июле 2021 года выросла на 65% по сравнению с таким же периодом 2018 года. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции спрос на эти лекарства вырос: в январе–июле 2020 на 17% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в январе–июле 2021 года – на 27%.

Сколько антикоагулянтов покупают в аптеках

По данным AlphaRM, с января по июль текущего года аптеки продали препаратов из группы антикоагулянтов более 43 млн упаковок на сумму 29 млрд руб. Это на 27% больше в рублях и на 11% в упаковках по сравнению с периодом январь–июль 2020 года. Группа заметно опережает рост рынка: за семь месяцев текущего года общие аптечные продажи выросли на 10% в рублях и снизились на 7% в упаковках.

Источник: AlphaRM

Почему подорожали антикоагулянты

В 2020 году правительство выпустило постановление №441 от 0.04.2020, которое для избежания дефицита лекарств из-за резкого роста спроса позволяет повысить зарегистрированные цены на отдельные препараты. Повышенная цена действует до 1 января 2022 года. Это происходит в том случае, если лекарства используются в борьбе с чрезвычайной ситуацией. Антикоагулянты включены во временные рекомендации Минздрава по лечению COVID-19.

В прошлом году в министерство поступили заявления от 16 производителей на повышение стоимости антикоагулянтов. Цены повышены для двух МНН – гепарин натрия и эноксапарин натрия. В основном решения о повышении цен были во второй половине 2020 года, поэтому, если сравнивать первые семь месяцев 2021 года с таким же периодом прошлого года, средняя цена на гепарин выросла более чем в два раза: с 816 руб. за упаковку до 1 805 руб. Эноксапарин натрия относительно прошлого года подоражал на 21% , упаковку лекарства можно приобрести в среднем за 2 500 руб. Цены второго полугодия 2020 года скорее всего будут ближе к уровню 2021 года.

Если рассматривать цены на антикоагулянты в отдаленной перспективе, то можно заметить, что объем продаж лекарств стоимостью менее 100 руб. уменьшился и теперь занимает не более 1% от общей суммы. Тогда как три года назад он приближался к 3%. Также сократился стоимостной объем препаратов в ценовом диапазоне от 100 до 500 руб. с 35,2% в 2018 году до 20,1% в текущем году. Ценовая категория от 2000 руб. до 5000 руб. значительно увеличилась за это время. Если несколько лет назад препараты данной категории занимали около 37% на рынке, то теперь доля антикоагулянтов в данном диапазоне более 60%.

Источник: AlphaRM

Лидеры рынка

За первые семь месяцев на аптечном рынке обращалось около 80 брендов группы антикоагулянтов с 33 МНН. Лидером в данном сегменте остается препарат ривароксабан (бренд «Ксарелто»). Лекарство занимает более 30% рынка. Цена на ривароксабан с прошлого года повысилась на 12% и теперь составляет в среднем 3569 руб. за упаковку. В аптеках данный препарат представлен более 10 SKU (позиции с различными дозировками и фасовками). По данным AlphaRM самой популярной позицией в исследуемый период стали таблетки «Ксарелто» покрытые пленочной оболочкой 20 мг №28 – цена на него составляет в среднем 3144 руб. за упаковку. На втором месте в рейтинге апиксабан (бренд «Эликвис») – его доля в сегменте около 23%. Средняя цена на упаковку этого лекарства ниже, чем у лидера рынка – 1767 руб.–

Максимальный рост средней цены в ТОР20 отмечен у МНН гепарин натрия +121,3%, это произошло за счет возможности повышения стоимости по постановлению №441. У нескольких участников рейтинга зафиксировано снижение средней стоимости, но в основном незначительное. Более всего снизилась цена на тикагрелор (бренд «Брилинта») –13,6%. Вместе со стоимостью также снизились и продажи данного антикоагулянта более чем на 30%. Наиболее бюджетным лекарством в рейтинге является ацетилсалициловая кислота – МНН представлен десятью брендами. Все они входят в ценовую категорию до 100 руб. или от 100 до 500 руб. Максимальная доля у торговой марки «Тромбо асс», которая оттягивает на себя более 64% продаж данного МНН в группе. Бренд также представлен несколькими позициями, но чаще всего покупатели приобретают «Тромбо асс» в максимальной фасовке и дозировке (таблетки 100 мг №100) – это SKU занимает более половины всех продаж бренда.

ТОР20 МНН антикоагулянтов на аптечном рынке в стоимостном выражении в январе-июле 2021 года Рейтинг МНН Количество брендов Доля продаж, % Средняя цена, руб. Прирост средней цены январь-июль 2021/январь-июль 2020, % Январь-июль 2020 Январь-июль 2021 1 Ривароксабан 1 30,8 3186 3569 12,0 2 Апиксабан 1 23,0 1712 1767 3,2 3 Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид 6 13,5 226 230 1,8 4 Дабигатрана этексилат 1 8,0 3168 3299 4,1 5 Клопидогрел 19 6,2 654 649 -0,8 6 Ацетилсалициловая кислота 10 4,4 91 96 6,1 7 Эноксапарин натрия 7 3,6 2060 2493 21,0 8 Дипиридамол 3 2,8 681 851 25,0 9 Сулодексид 2 2,7 2688 2951 9,8 10 Тикагрелор 1 1,9 5758 4972 -13,6 11 Надропарин кальция 3 0,9 2712 3592 32,5 12 Варфарин 5 0,7 115 136 18,0 13 Клопидогрел+Ацетилсалициловая кислота 4 0,4 1590 1448 -9,0 14 Гепарин натрия 4 0,4 816 1805 121,3 15 Цилостазол 2 0,2 2090 2043 -2,2 16 Тромбовазим 1 0,2 3451 3428 -0,7 17 Далтепарин натрия 2 0,1 2298 3079 34,0 18 Прасугрел 1 0,1 3974 4200 5,7 19 Парнапарин натрия 1 0,1 1474 1521 3,2 20 Проурокиназа 2 0,05 994 985 -0,9 Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

pharmvestnik