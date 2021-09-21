Суд уменьшил административный штраф за продажу препарата «Драстоп» в 238 раз

Компания «Трокас Фарма» добилась снижения штрафа за использование изобретения без разрешения патентообладателя в 238 раз. Суд обязал ее выплатить фирме «Диамед-фарма» минимальную сумму — 100 тыс. руб.

Компания «Трокас Фарма» добилась частичной отмены решения УФАС по Московской области о выплате административного штрафа за использование чужого изобретения при производстве лекарственного средства без разрешения патентообладателя. Размер санкции снижен с 23,8 млн до 100 тыс. руб., следует из решения Арбиражного суда города Москвы.

Компания «Диамед-фарма» обладает исключительными правами на изобретение «Средство для лечения артрологических заболеваний» и использует его при производстве своего препарата «Мукосат». Она пожаловалась в УФАС на «Уорлд Медицин Лимитед» (зарегистрирована в Великобритании, в России ее интересы представляет «Трокас Фарма»), указав, что фирма нарушила Закон о защите конкуренции. Дескать, она произвела препарат «Драстоп» с использованием вышеупомянутого изобретения, хотя не получала на то разрешения «Диамед-фармы», и продавала его на территории России.

Представители компании «Трокас Фарма» пояснили, что показатель вязкости хондроитина сульфата натрия в его лекарстве отличается от того, который описан в изобретении. Но комиссия УФАС по Московской области не приняла этот аргумент во внимание. В декабре 2020 года она выдала предписание: прекратить вводить в гражданский оборот на территории России (в том числе через аптечные организации) «Драстоп» с нарушением исключительных прав «Диамед-фармы».

«Трокас Фарма» обжаловала решение тероргана ФАС, но Арбитражный суд г. Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд и Суд по интеллектуальным правам оставили его в силе. При этом СИП указал, что «Трокас Фарма» «не лишена права вводить в гражданский оборот указанный лекарственный препарат с характеристической вязкостью хондроитина сульфата натрия, отличной от соответствующего количественного параметра, указанного в первом независимом пункте формулы изобретения третьего лица».

Компанию «Трокас Фарма» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 23,8 млн руб., который был рассчитан исходя из размера выручки от продажи «Драстопа». Она обжаловала это решение, указав, что всего лишь несколько серий имеют вязкость, описанную в патенте, а в основу расчета взяты продажи всех серий.

«Таким образом, размер штрафа рассчитан административным органом незаконно, поскольку включает в себя реализацию серий препарата, нарушения по которым не устанавливались», — указал Арбитражный суд г. Москвы.

Поскольку у суда не было возможности пересчитать сумму в привязке к выручке от спорных серий, он счел возможным применить минимальный штраф в 100 тыс. руб. Решение не вступило в силу и может быть отменено.

Екатерина Погонцева

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