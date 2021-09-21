«Фармстандарт» доставит в регионы «Спинразу» на сумму свыше 2,6 млрд рублей

Центр лекобеспечения заключит с компанией «Фармстандарт» договоры на сумму свыше 2,6 млрд руб. на поставку препарата нусинерсен для подопечных фонда «Круг добра». Эта компания единственная подала заявки на участие в семи аукционах.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан 17 сентября подвел итоги семи аукционов на поставку препарата «Спинраза», раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл (МНН нусинерсен). Препарат предназначен для лечения подопечных фонда «Круг добра» с диагнозом «спинальная мышечная атрофия». Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

Компания «Фармстандарт» единственная подала заявки на участие в аукционах. Конкурсная комиссия признала их соответствующими установленным требованиям, и с компанией будут заключены соответствующе договоры.

1. Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 211 970 995,00 руб.

2. Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 377 308 371,10 руб.

3. Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 381 547 791,00 руб.

4. Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 415 463 150,20 руб.

5. Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 419 702 570,10 руб.

6. Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 436 660 249,70 руб.

7. Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 402 744 890,50 руб.

В марте «Фармстандарт» выиграл тендеры на поставку нусинерсена на 2,6 млрд руб., а также на 3,9 млрд руб. В мае с компанией был заключен контракт на поставку «Спинразы» на 143,8 млн руб. Тогда компания была единственным претендентом на поставку этого препарата.

Елена Сидорова

pharmvestnik